Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c7e9eaa-b8da-4a83-8874-95dbfc5091d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Grace Hoppernek nevezi azt a hatalmas adatkábelt a Google, amit az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Spanyolország között terveznek lefektetni, a víz alatt.","shortLead":"Grace Hoppernek nevezi azt a hatalmas adatkábelt a Google, amit az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és...","id":"20200729_google_grace_hopper_melytengeri_adatkabel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7e9eaa-b8da-4a83-8874-95dbfc5091d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7835d303-9973-4cae-ab3d-90240c493976","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_google_grace_hopper_melytengeri_adatkabel","timestamp":"2020. július. 29. 20:20","title":"Óriási internetkábelt helyez el Amerika és Európa között a Google, hogy gyorsabb legyen a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","shortLead":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","id":"20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc2e19-1e64-4322-bc35-4b6164e66448","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","timestamp":"2020. július. 28. 19:37","title":"Mégiscsak vannak látványtervei a tízmilliárdokból épülő kézicsarnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni diákokkal szemben. A HVG beszélt az egyik érintett ügyvédjével, aki szerint ez legalább annyira abszurd, mint amennyire a büntetőeljárás megindítása volt. ","shortLead":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni...","id":"20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26acef52-0370-4d0a-8722-e91edcaf328e","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","timestamp":"2020. július. 29. 15:14","title":"Visszakozott a kormány a kiutasított iráni diákok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c787aea2-8e0b-4c92-a62e-7b7e0b9d3f87","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vita egy 35 ezres bírság miatt kezdődött, még Karácsony polgármestersége idején.","shortLead":"A vita egy 35 ezres bírság miatt kezdődött, még Karácsony polgármestersége idején.","id":"20200729_A_Kuria_elmarasztalta_Zuglot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c787aea2-8e0b-4c92-a62e-7b7e0b9d3f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ec3e66-bba3-4383-9f9b-89770afc0f24","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_A_Kuria_elmarasztalta_Zuglot","timestamp":"2020. július. 29. 08:53","title":"A Kúria elmarasztalta Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01420fac-07cd-4bc5-a92a-4c0b2c22a9c3","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200728_Marabu_FekNyuz_Libernyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01420fac-07cd-4bc5-a92a-4c0b2c22a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f25f849-f45b-4440-8ab4-5efe35baa355","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Marabu_FekNyuz_Libernyak","timestamp":"2020. július. 28. 13:20","title":"Marabu FékNyúz: Libernyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább fél évvel elhalasztja az Intel 7 nm-es technológiával készülő lapkáinak gyártását, és lehet, hogy emiatt a bíróságon köt majd ki.","shortLead":"Legalább fél évvel elhalasztja az Intel 7 nm-es technológiával készülő lapkáinak gyártását, és lehet, hogy emiatt...","id":"20200730_intel_7nmes_lapkak_keslekedese_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5f84d0-0714-4305-819d-17a4c13b46fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_intel_7nmes_lapkak_keslekedese_per","timestamp":"2020. július. 30. 10:03","title":"Per szakadhat az Intel nyakába az új processzorok késése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","shortLead":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","id":"20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258f3317-a367-4266-8c36-66dd3c41bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","timestamp":"2020. július. 30. 07:20","title":"Szanyi Tibor: Az MSZP már csak egy zsugorodó amőba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Az egyház nem csak a támogatásokat bezsebelő, NER-közeli szereplőkkel egyenlő, hanem azokkal is, akik küzdenek a hitükért, akiknek fontos a másik ember, akik reményt ébresztenek a másikban. Kereszténynek lenni ma Magyarországon. Vélemény.","shortLead":"Az egyház nem csak a támogatásokat bezsebelő, NER-közeli szereplőkkel egyenlő, hanem azokkal is, akik küzdenek...","id":"202031_micsoda_ma_azegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d426a3c-437e-4f7b-9c57-36498e7968b8","keywords":null,"link":"/360/202031_micsoda_ma_azegyhaz","timestamp":"2020. július. 30. 13:00","title":"Lukácsi Katalin: Orbán Viktor szemében megvehető nyáj a magyar kereszténység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]