[{"available":true,"c_guid":"6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati beavatkozáson esnek át.","shortLead":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati...","id":"20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988971c0-58e4-4d49-a3ce-6e855dd21bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:40","title":"Zöld utat kapott a Richter méhen belüli fájdalomcsillapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire költik a pénzét - írja Cseh Katalin a Politicon, amely az amerikai hírportál európai változata. ","shortLead":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire...","id":"20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56327eb1-84f1-4c97-ac00-c9877ebd2afc","keywords":null,"link":"/360/20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:30","title":"Cseh Katalin: Az EU-n múlik, mi lesz a magyar sajtószabadsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45cca16-344e-45fc-bcd3-51e65bd9955b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, az első. ","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200805_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45cca16-344e-45fc-bcd3-51e65bd9955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7535b2cf-39d9-4ec2-90ff-134f2f731b00","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten","timestamp":"2020. augusztus. 05. 21:00","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot kért.","shortLead":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot...","id":"20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad4a0b-308a-44a0-81b5-deb161b8e8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:19","title":"Hoppál azt mondja, a beosztottjánál pattant el a húr és ő senkiházizott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3f8409-5324-4f44-b31f-6ab1d0fdd2bb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lehet a titkuk a hosszú távon is jól működő kapcsolatoknak? Netán üljünk le, és szálazzuk ki együtt a felmerülő problémákat? Végül is nem az ellenségünkkel, hanem a társunkkal kell túljutnunk a helyzeten.","shortLead":"Mi lehet a titkuk a hosszú távon is jól működő kapcsolatoknak? Netán üljünk le, és szálazzuk ki együtt a felmerülő...","id":"20200804_A_jo_hazassag_titka_egyutt_elni_megoldhatatlan_problemakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3f8409-5324-4f44-b31f-6ab1d0fdd2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f18b45-2271-46bf-a705-f591900faa0d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200804_A_jo_hazassag_titka_egyutt_elni_megoldhatatlan_problemakkal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:15","title":"A jó házasság titka: együtt élni megoldhatatlan problémákkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","shortLead":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","id":"20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dad73b-912d-4b54-a475-9f304f3a77b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:08","title":"Esélytelen, hogy megtérüljön a hajdúnánási MotoGP-pályára szánt 65 milliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik is jut valami az üzletből.","shortLead":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik...","id":"20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d366d588-c84a-42c7-8486-6023fae1a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:33","title":"Trump: Ha szeptember 15-ig nincs döntés, betiltjuk a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052","c_author":"Gáti Júlia, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen kapkodva próbálják elejét venni a szúnyogok terjedésének. Pedig az irtás jó üzlet egyes cégeknek. ","shortLead":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen...","id":"202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6e3a5-91d6-4e6e-bc68-64f1154116ec","keywords":null,"link":"/360/202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:00","title":"Sok helyen már elviselhetetlen a szúnyoginvázió, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]