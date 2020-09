Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e3043f-cbfc-4f5a-8042-29834c61ca44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"V helyett Nike-pipa alakja lehet a válságnak Magyarországon már jegybanki szakértők szerint is – állítja a Reuters. Pedig az MNB messze a legoptimistább a gazdaság szereplői közül.","shortLead":"V helyett Nike-pipa alakja lehet a válságnak Magyarországon már jegybanki szakértők szerint is – állítja a Reuters...","id":"20200904_Reuters_mnb_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e3043f-cbfc-4f5a-8042-29834c61ca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f355a-6d67-40c3-bfaf-2b0697cdd789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Reuters_mnb_valsag","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:23","title":"Reuters: Feladta az MNB az álmot, hogy gyorsan kilábalunk a válságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU szenátusa szolidaritásáról biztosítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóit és hallgatóit – közölték.","shortLead":"A CEU szenátusa szolidaritásáról biztosítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóit és hallgatóit –...","id":"20200902_ceu_szenatus_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80aef6d-7cb1-458f-97a0-9f07f33237ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_ceu_szenatus_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:50","title":"A CEU szenátusa szerint az SZFE-ügy az oktatási és kutatási szabadság elleni szisztematikus támadás legújabb fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja fel őket az, akinek a postaládájában landolt egy rejtélyes csomag. ","shortLead":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja...","id":"20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c81053-8092-421a-9d34-1f31dcd323cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:02","title":"Magyarországra is küldhettek titokzatos magokat, semmiképpen ne ültesse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","shortLead":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","id":"20200903_tv2_lichi_tv_sef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fffea0-6de9-43d4-acef-0197f24fc444","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_tv2_lichi_tv_sef","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:36","title":"Újra megváltoztatja a TV2 a gasztrocsatornájának a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői, Novicsokkal mérgezték meg Alekszej Navalnijt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői, Novicsokkal mérgezték meg Alekszej Navalnijt...","id":"20200903_Radar360_Barikad_idegmereg_es_nadragszij_szoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b626a-989b-411a-bbe2-6ea3057afc38","keywords":null,"link":"/360/20200903_Radar360_Barikad_idegmereg_es_nadragszij_szoritas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:00","title":"Radar360: Barikád, idegméreg és nadrágszíj szorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legtöbb büntetést az RTL-nek kell fizetnie.","shortLead":"A legtöbb büntetést az RTL-nek kell fizetnie.","id":"20200903_mediatanacs_rtl_klub_tv2_hirtv_atv_burkolt_reklam_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fc8ac5-5a4a-40ea-9174-476823fbd292","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_mediatanacs_rtl_klub_tv2_hirtv_atv_burkolt_reklam_birsag","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:20","title":"A Médiatanács megbírságolta az RTL Klubot, a TV2-t, a HírTV-t és az ATV-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961ce36d-1f67-4a05-9e61-59f6684901d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre az újság elindításához és működtetéséhez szükséges pénz előteremtésére gyűjtenek. ","shortLead":"Egyelőre az újság elindításához és működtetéséhez szükséges pénz előteremtésére gyűjtenek. ","id":"20200904_telex_tavozo_indexesek_uj_lapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=961ce36d-1f67-4a05-9e61-59f6684901d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33717850-9c2c-47bc-b57b-babd1ea3bf1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_telex_tavozo_indexesek_uj_lapja","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:19","title":"Telex című lapot indítanak a távozó indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fdef91-76f4-42aa-9c01-c80575467c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi két tojást dobott a Parlament felé, nem talált el senkit.","shortLead":"A férfi két tojást dobott a Parlament felé, nem talált el senkit.","id":"20200903_tojasdobalas_tuntetes_kossuth_ter_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7fdef91-76f4-42aa-9c01-c80575467c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b19d48-e6f2-4c7a-9384-1d49323226d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_tojasdobalas_tuntetes_kossuth_ter_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:28","title":"Felfüggesztett börtönre ítéltek tojásdobálásért egy Kossuth téri tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]