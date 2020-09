Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41a6bd09-eedf-4821-b291-76a7806f10fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 718-as széria legsportosabb modelljei mostantól 0,5 másodperccel rövidebb idő alatt lőhetnek ki 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 718-as széria legsportosabb modelljei mostantól 0,5 másodperccel rövidebb idő alatt lőhetnek ki 0-ról 100-ra. ","id":"20200908_sokkal_gyorsabbak_lettek_a_porschek_az_uj_valtotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a6bd09-eedf-4821-b291-76a7806f10fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8c4f2-59cd-4962-ae83-bf37347c2329","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_sokkal_gyorsabbak_lettek_a_porschek_az_uj_valtotol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:21","title":"Sokkal gyorsabbak lettek a Porschék az új váltótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","shortLead":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","id":"20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2db2-5d64-4aa0-9be4-a71c03febb4f","keywords":null,"link":"/sport/20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:10","title":"Tíz perc alatt kapott három gólt az U21-es válogatott, Gera továbbra sem tud győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik V) vakcina első tétele – közölte az orosz egészségügyi minisztérium keddre virradóra. A védőoltást eddig mindössze pár tucat önkéntesen tesztelték.","shortLead":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik...","id":"20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f0633-d4c3-4abb-878b-7ad73910d4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:03","title":"Forgalomba került a koronavírus elleni orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit.","shortLead":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ab02ba-941b-4e64-9285-d0a8066ab1c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:43","title":"Cate Blanchett, Helen Mirren és Eddie Redmayne is kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38d6392-acae-4887-b3c0-e55a45a88c89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megfelelő festéssel megelőzhetők a madárbalesetek. ","shortLead":"Megfelelő festéssel megelőzhetők a madárbalesetek. ","id":"20200907_Rajottek_hogyan_akadalyozhatjak_meg_hogy_a_madarak_nekirepuljenek_a_szeleromuveknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38d6392-acae-4887-b3c0-e55a45a88c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77148842-3fff-4c9e-98ad-55ffe271f8af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200907_Rajottek_hogyan_akadalyozhatjak_meg_hogy_a_madarak_nekirepuljenek_a_szeleromuveknek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:27","title":"Rájöttek, hogyan akadályozhatják meg, hogy a madarak nekirepüljenek a szélerőműveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és számonkérést segíti. Kiderült, a tesztjein nagyon könnyű csalni.","shortLead":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és...","id":"20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e08b1-1c6f-4d47-9c13-8399c15909de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:03","title":"Rájöttek, hogy tanár helyett gép javít – máris 100 százalékos lett a gyerek dolgozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14976719-3f5d-4330-8be6-dd4cbab707e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többek között Pásztor Erzsi és Makranczi Zalán főszereplésével készül az első magyar szkeccsfilm, amely a karantén időszakát dolgozza fel öt történeten keresztül. ","shortLead":"Többek között Pásztor Erzsi és Makranczi Zalán főszereplésével készül az első magyar szkeccsfilm, amely a karantén...","id":"20200907_Bucsu_az_epelmejusegtol__magyar_film_keszul_a_karantenrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14976719-3f5d-4330-8be6-dd4cbab707e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdbb3e0-9772-485b-a35f-9252786a6673","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Bucsu_az_epelmejusegtol__magyar_film_keszul_a_karantenrol","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:40","title":"Búcsú az épelméjűségtől – magyar film készül a karanténról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910","c_author":"Nissan","category":"brandcontent","description":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg elektronikus kütyü és vezetőtámogató rendszer, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ha szétnéz az autószalonok kínálatában. De mi alapján és hogyan válasszunk autót, ha számunkra a család, a környezetvédelem, a stílus vagy épp a megbízhatóság az első? Az alábbiakban adunk néhány tanácsot a különféle csoportokba sorolható sofőrök számára. ","shortLead":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg...","id":"20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b435c-a58e-4900-b45a-c8c20b4e2ec3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:30","title":"Mindenki mást keres a volán mögött: Önhöz mi passzol leginkább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]