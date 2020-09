Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb beszállítójának árui a magyar piacra is bezúdulhatnak, ami letörheti az árakat, és ez nem mindenkinek jó.

Letörheti az árakat a pultokra zúduló német sertéshús, a magyar zászlókkal jelzett hazai hús nehezen tudna versenyben maradni. Alig egy hete, hogy az afrikai sertéspestis vírusa megjelent német vaddisznókban is. Egy darabig még azzal próbálkoztak a németek, hogy Kínát megpróbálták meggyőzni arról, hogy Németországnak csak abból a térségből származó termékek importját tiltsák meg, ahol felütötte fejét a járvány. Kína nem adta be a derekát, az ország egész területére tiltás rendeltek el – írta meg a Magyar Nemzet. Ez az egész európai piacra is hatással lesz, ami látszólag jó hír, ám nálunk sem fog ennek mindenki örülni. Elsősorban a termelők és a feldolgozók kerülnének nehéz helyzetbe.

Magyarország már két és fél éve küzd az afrikai sertéspestis terjedésével, egyelőre mintha állóháborút vívnának az érintettek, hiszen a hivatalos adatok szerint lényegében ugyanazokban a megyékben kering a vírus hosszú hónapok óta. A sertéspestis németországi megjelenéséig az, hogy Kína a vírus miatt kiesett magyar termékek jelentős részét Németországból pótolta, a magyar felvásárlási árakat is feljebb tolta, a kínálat szűkössége miatt ugyanis világszerte drágulás következett be.

A koronavírus kora tavaszi megjelenése csak bonyolította a helyzetet, a hvg.hu nemrég írt arról, hogy a sertéspestis felfelé, a koronavírus lefelé hajtja a termelői felvásárlási árakat. A fogyasztói árak emelkedtek ugyan, de a csökkenést már nem követték le. Ennek az volt az oka, hogy az alapanyagok megdrágulása jelentősen megemelte a feldolgozók költségeit, amit csak lassan, és nem teljes mértékben tudtak érvényesíteni a kereskedelemben, azaz a fogyasztói árakban. Ezért amikor olcsóbb lett a sertés felvásárlási ára, mert a koronavírus miatt csökkent a kereslet, a feldolgozók igyekeztek tartani a fogyasztói árakat, hogy a korábbi kiesést kompenzálják, és közelítsenek a valós feldolgozói költségekhez. Magyarul, nagyjából most vannak a pénzüknél.

Ezért most különösen rosszul jött a magyar ágazati szereplőknek is, hogy a német területen megjelenő vírus miatt már a német sertéshúst sem szállíthatják Kínába, hiszen a németek a bennragadt húst Európában fogják szétteríteni. Ráadásul, a magyar szállítmányok a sertéspestis makacs jelenléte miatt továbbra sem mehetnek több országba, köztük Kínába sem. A német árufelesleg magyar piacokon való megjelenése nehéz helyzetet teremthet a magyar hústermékek számára.

Ettől idegesek most az ágazati szereplők, és már a vírus németországi megjelenésekor egyeztetést kezdeményeztek a szakigazgatás, a partnerszervezetek és a meghatározó piaci szereplők bevonásával a lehetséges lépések megtétele érdekében. Nagy István agárminiszter is azonnal megszólalt az ügyben, a szaktárca vezetője arra kérte a kereskedelmi láncokat, hogy emlékezve a tavaszi időszak megpróbáltatásaira, őrizzék meg magyar beszállítói kapcsolataikat, amelyeket jogosan és büszkén hirdettek az elmúlt időszakban, és részesítsék előnyben a kiváló minőségű magyar sertéshúst beszerzéseik során. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára korábban a lapnak azt mondta, hogy nem tartja kizártnak a dömpingáru megjelenését, ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy az áruházláncok hosszú távú szerződéseket kötnek, így az olcsó német áru megjelenése ideiglenes lehet.