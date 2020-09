Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","shortLead":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","id":"20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cca08-a400-4122-aee2-851b45954a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:55","title":"Egy 16 éves diák segített a kecskeméti közgyűlésnek, mert nem ismerték az önkormányzati törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946595-5cdc-40c1-9ba1-d5c148f8025e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogy négykerekű biciklinek vagy pedálos autónak tekintjük, az nézőpont kérdése. A német Canyon kerékpárgyár célja, hogy modelljével betöltse az autó és a kerékpár közötti rést. ","shortLead":"Hogy négykerekű biciklinek vagy pedálos autónak tekintjük, az nézőpont kérdése. A német Canyon kerékpárgyár célja...","id":"202038_pedalos_kisauto_utkereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17946595-5cdc-40c1-9ba1-d5c148f8025e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a58945-9bca-48bc-b883-e6f458261eef","keywords":null,"link":"/360/202038_pedalos_kisauto_utkereses","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:15","title":"Egy kerékpárgyár kitalálta az autó-bicikli kétéltűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek, hogy ez a jó irány. Matolcsy György új lakáshitelt talált ki, a főváros pedig új szintre emelte a biciklis kalandtúrákat. Megállhat a sertéshús árának emelkedése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek...","id":"20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9207cb-a9fc-4cbe-a7d8-c7e074be453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 20. 07:00","title":"És akkor kiderült: a magyaroknak a Balaton se a Riviéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebdc28d-5a34-40b8-92e1-c3c4eaa747cf","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Ha az ellenzék tanulna a 2018-as kudarcból és a tavaly őszi sikerből, egy előválasztáson megmért közös jelölttel eséllyel nézhetne szembe Orbán Viktorral. Vélemény.","shortLead":"Ha az ellenzék tanulna a 2018-as kudarcból és a tavaly őszi sikerből, egy előválasztáson megmért közös jelölttel...","id":"202038_dologra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aebdc28d-5a34-40b8-92e1-c3c4eaa747cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76925ab4-93df-4854-91f9-d143ce1a0647","keywords":null,"link":"/360/202038_dologra","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:00","title":"Horn Gábor: Pancserkedés és apátia helyett előválasztást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolából eddig huszonegy tanuló és kilenc tanár koronavírus-tesztje lett pozitív.","shortLead":"Az iskolából eddig huszonegy tanuló és kilenc tanár koronavírus-tesztje lett pozitív.","id":"20200918_Leteszteltek_az_egesz_iskolat_hetfotol_csak_az_alsosok_es_az_ovisok_jarhatnak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d429c1-5532-4133-bfc9-cb1b0bf9549f","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Leteszteltek_az_egesz_iskolat_hetfotol_csak_az_alsosok_es_az_ovisok_jarhatnak_be","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:44","title":"Hétfőtől csak az alsósok és az ovisok járhatnak be Lauder Javne Iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra próbált rávenni egy hivatali ügyintézőt egy férfi, hogy segítsen útlevelet szerezni külföldieknek.","shortLead":"Arra próbált rávenni egy hivatali ügyintézőt egy férfi, hogy segítsen útlevelet szerezni külföldieknek.","id":"20200918_vesztegetes_itelet_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af9211f-e99e-492a-8a67-b77aace8b69f","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_vesztegetes_itelet_kormanyhivatal","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:55","title":"Másfél évet kapott a férfi, aki kormányhivatali dolgozót akart megvesztegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","id":"20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af4396b-47fe-424f-a2ec-1ae37ca3c643","keywords":null,"link":"/sport/20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:50","title":"Verseny lesz az úszószövetség vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai nappal 675-re nőtt a koronavírus-járvány miatt elhunytak száma, újra tájékoztattak Müller Cecíliáék.","shortLead":"A mai nappal 675-re nőtt a koronavírus-járvány miatt elhunytak száma, újra tájékoztattak Müller Cecíliáék.","id":"20200919_Leszneke_ujabb_korlatozasok_Visszatert_az_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29494dd8-06a9-4e64-a87b-71b7e488f6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Leszneke_ujabb_korlatozasok_Visszatert_az_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:57","title":"Itt a második hullám, visszatért az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]