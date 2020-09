Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.

Törvénytelennek nevezte az amerikai elnök által kivetett büntetővámokat Elon Musk, aki a Tesla főnökeként arról panaszkodik: nagyon megdrágítja az elektromos autókat az, hogy a Kínában gyártott alkatrészeket Donald Trump amerikai elnök megadóztatja. Nemcsak Elon Musk látja így, a Volvo, a Ford és a Mercedes-Benz is perel hasonló okból.

Elon Musk már tavaly benyújtott egy kérvényt Robert Lightizer kereskedelmi főtárgyalónak, hogy azokat a számítógépes képernyőket vegye le a tilalmi listáról, melyeket a Model 3 elektromos autókba szerelnek be. Trump kereskedelmi főtárgyalója nemet mondott. Erre most ő lett a per címzettje: Elon Musk kamattal kér kártérítést a veszteségért, amelyet cégének el kellett szenvednie.

Keresetében a Mercedes még keményebben fogalmaz: "az USA elnöke precedens nélküli és mértéktelen kereskedelmi háborút folytat Kína ellen, amely több mint 500 milliárd dolláros importot érint".

Trump kétszínű stratégiája

Az amerikai elnök azért inditott kereskedelmi háborút Kína ellen, hogy csökkentse a kereskedelmi deficitet és megpróbálja szétválasztani a két óriás gazdaságát. Ez a híres nevezetes decoupling, amely az évtizedek óta tartó USA-Kína együttműködésnek vetne véget. Közben viszont Trump megüzente Hszi Csin-ping elnöknek, hogy mindez csak a novemberi választásokig tart. Utána tiszta lappal újrakezdődhetnek a tárgyalások Washington és Peking között.

A kereskedelmi háborúnak a hátrányát látja sok nyugati cég is, ráadásul nem is hatásos. A washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikái szerint az Egyesült Államok kereskedelmi deficitje júliusban 11%-kal nőtt, és elérte a 65 milliárd dollárt. Ebből a Kínával szembeni hiány 28,3 milliárd dollár. A koronavírus-járvány felgyorsította az importot Kínából , mert lélegeztető gépeket és maszkokat onnan lehetett nagy mennyiségben és gyorsan importálni. A pekingi Global Times többször is felhívta az USA elnökének figyelmét, hogy a szétválasztás kétélű fegyver. Kína ugyanis időközben a világ egyik legnagyobb piacává vált, ezért a kínaiak válaszintézkedései súlyosan érinthetik az amerikai cégek eladási lehetőségeit. Az autóeladások piacán Kína már megelőzte az Egyesült Államokat, az elektromos autók versenyében a kínaiak le akarják körözni Amerikát. A Tesla ezért is oly ideges, mert fél, hogy lemarad a versenyben a világ legnagyobb autós piacán, Kínában.

