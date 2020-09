Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülész sokszor kevesellte is a páciensektől kapott összeget.","shortLead":"A szülész sokszor kevesellte is a páciensektől kapott összeget.","id":"20200923_Halapenz_beteg_nogyogyasz_felfuggesztett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49372d37-6f2c-4752-a74d-cf7f82fbd86e","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Halapenz_beteg_nogyogyasz_felfuggesztett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:17","title":"Pénzt kért betegeitől egy nőgyógyász, első fokon felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"709-re emelkedett a halottak száma.","shortLead":"709-re emelkedett a halottak száma.","id":"20200924_Koronavirus_750_uj_fertozott_het_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747f7bc6-4f80-4fd0-aeae-6f13ea96d10b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Koronavirus_750_uj_fertozott_het_halott","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:04","title":"Koronavírus: 750 új fertőzött, hét halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német szövetségi kapitány nem örül, hogy kockázatos területen rendezik a Bayern és a Sevilla találkozóját.","shortLead":"A német szövetségi kapitány nem örül, hogy kockázatos területen rendezik a Bayern és a Sevilla találkozóját.","id":"20200924_joachim_low_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41a912c-a0ab-4799-9caa-92cefc85a646","keywords":null,"link":"/sport/20200924_joachim_low_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:22","title":"Joachim Löw szerint rossz üzenet nézőket engedni a Szuperkupa-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. 