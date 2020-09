Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

","shortLead":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

","id":"20200925_1es_villamos_baleset_ajtosi_durer_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e77f84a-13c6-47c6-b1d6-2bf8745fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_1es_villamos_baleset_ajtosi_durer_sor","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:31","title":"Halálra gázolt egy embert az 1-es villamos Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f4698-e5b2-41c2-a83f-9da159edc4af","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Új médiapartnert választott Magyarország első számú európai uniós hírforrása, az EUrologus anyagaival mostantól a HVG hetilapban, a hvg.hu-n és a hvg360-on találkozhatnak.\r

","shortLead":"Új médiapartnert választott Magyarország első számú európai uniós hírforrása, az EUrologus anyagaival mostantól a HVG...","id":"20200925_Mi_folyik_Brusszelben__a_HVGhez_igazol_az_EUrologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69f4698-e5b2-41c2-a83f-9da159edc4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88677640-3603-4fbf-845e-792fdcd8a418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Mi_folyik_Brusszelben__a_HVGhez_igazol_az_EUrologus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:33","title":"Mi folyik Brüsszelben? – a HVG-hez igazol az EUrologus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint választási csalásra készülnek a demokraták. Amikor arról kérdezték, választási vereség esetén hajlandó lenne-e békésen átadni a hatalmat, nem mondott igent.","shortLead":"Az elnök szerint választási csalásra készülnek a demokraták. Amikor arról kérdezték, választási vereség esetén hajlandó...","id":"20200924_amerikai_elnokvalasztas_trump_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55d237-272f-40a2-ac04-7c731f288fce","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_amerikai_elnokvalasztas_trump_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:18","title":"Trump: a 2020-as választás az alkotmánybíróságon ér majd véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","shortLead":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","id":"20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923bd7d5-3088-4474-9ed2-fecfc7f77e19","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:34","title":"Alföldi Róbert: Semmi meglepő nincs abban, amit Vidnyánszky Attila csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","shortLead":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","id":"20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4daf6300-4766-49c9-a27d-e400b641df67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:03","title":"Kisebb, olcsóbb laptoppal jöhet ki a Microsoft jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya türelmesen ült, a mocsai férfi mégis rálőtt.","shortLead":"A kutya türelmesen ült, a mocsai férfi mégis rálőtt.","id":"20200924_felfuggesztett_bortonbuntetes_mocsa_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886dc533-2614-43a1-9cd6-153b2a3b7d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_felfuggesztett_bortonbuntetes_mocsa_allatkinzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:20","title":"Légpuskával lőtte meg a szomszéd kutyáját, felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf970cfb-d5bd-4f5e-80e3-eb8ed8a83a33","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autópálya 51-es kilométerénél történt súlyos tömegbaleset csütörtökön.","shortLead":"Az autópálya 51-es kilométerénél történt súlyos tömegbaleset csütörtökön.","id":"20200924_Kepeken_az_M5os_autopalyan_tortent_tomegbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf970cfb-d5bd-4f5e-80e3-eb8ed8a83a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca2c683-fe31-400c-8069-c1481c511859","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Kepeken_az_M5os_autopalyan_tortent_tomegbaleset","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:27","title":"Képeken az M5-ös autópályán történt tömegbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9c6d89-76b1-4ec5-8677-be72cdcf08f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokáig a Xiaomit tartották a legesélyesebbnek, végül a ZTE lett a világ első olyan okostelefon-gyártója, aki a kijelző alá rejtette a szelfikamerát. Most azt is megnézhetjük, hogyan.","shortLead":"Bár sokáig a Xiaomit tartották a legesélyesebbnek, végül a ZTE lett a világ első olyan okostelefon-gyártója, aki...","id":"20200924_zte_axon20_kijelzo_alatti_kamera_technologiaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9c6d89-76b1-4ec5-8677-be72cdcf08f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa87104-0266-4b1f-89d1-996029613d57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_zte_axon20_kijelzo_alatti_kamera_technologiaja","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:03","title":"Felfedték az androidos telefon képernyője alá rejtett kamera titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]