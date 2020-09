Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","shortLead":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","id":"20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522155c4-2b86-4a79-8bc9-88c5145246eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:09","title":"Varga Judit: Azonnal mondjon le az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Több fronton is drámai kezd lenni a helyzet Belgiumban. Ég és föld a koronavírus-járvány kezelésének megítélése a szakértők és a politikusok közt. A több mint 500 napnyi ügyvezetés után formálódó új kormánykoalíció amúgy sem építkezik stabil talajon. ","shortLead":"Több fronton is drámai kezd lenni a helyzet Belgiumban. Ég és föld a koronavírus-járvány kezelésének megítélése...","id":"20200929_Szeretettel_Brusszelbol_Vivaldi_es_virologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaaa11e-2b9c-4e1d-9f84-76109f275ff3","keywords":null,"link":"/360/20200929_Szeretettel_Brusszelbol_Vivaldi_es_virologia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Nem viszik el a balhét, \"sztrájkolnak\" a járványügyi szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","shortLead":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","id":"20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41dd74-c04d-4b66-9da8-582a39f1fd69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:25","title":"Ford Evos néven crossoverként születik újjá a Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB egy hosszú, javaslatcsomagnak álcázott kormánykritikát tett közzé – direkt utalással azokra az évekre, amikor Matolcsy György még miniszterként “sikeresen” kezelte az előző válságot.

","shortLead":"Az MNB egy hosszú, javaslatcsomagnak álcázott kormánykritikát tett közzé – direkt utalással azokra az évekre, amikor...","id":"20200929_Matolcsy_keri_vissza_a_miniszteri_szeket_Vargatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc6da6f-b6fb-447b-bce9-69d812ec7509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Matolcsy_keri_vissza_a_miniszteri_szeket_Vargatol","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:43","title":"Egy fillér se maradna stadionra, ha a kormány végigvinné az MNB javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d703ba6-564d-4c3a-903b-790c52d5052f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat kihasználva pedig több százmillió dolláros nyereségeket titkolt el az adóhatóság elől - állítja a The New York Times. Azt korábban is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök adóügyeivel valami nincs rendben, most azonban egy élet adóelkerülési trükkjeit gyűjtötte össze a lap. Ha igazuk van, akkor Trump feje felett sötét felhők gyülekeznek: 2022-ig 421 millió dollárt követelhetnek tőle.","shortLead":"Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat...","id":"20200928_Donald_Trump_ado_adobevallas_usa_elnk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d703ba6-564d-4c3a-903b-790c52d5052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd17ae08-9a06-4c24-97a7-21f1d9f7adc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Donald_Trump_ado_adobevallas_usa_elnk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:00","title":"Donald Trump meghekkelte az adórendszert, de most saját tornya omolhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185186b3-0930-4bc6-a83e-2e1bcb7c4d5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes módon éppen a környezetvédelmi ügynökség vezetője jelentette ki, hogy számos kérdést vet fel a tervezet.","shortLead":"Érdekes módon éppen a környezetvédelmi ügynökség vezetője jelentette ki, hogy számos kérdést vet fel a tervezet.","id":"20200930_Maris_megtamadtak_a_tervezetet_ami_betiltana_Kaliforniaban_a_hagyomanyos_autok_forgalmazasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185186b3-0930-4bc6-a83e-2e1bcb7c4d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0329d769-c4c9-4bdd-878f-994402c94875","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Maris_megtamadtak_a_tervezetet_ami_betiltana_Kaliforniaban_a_hagyomanyos_autok_forgalmazasat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:54","title":"Máris megtámadták a tervezetet, amely betiltaná Kaliforniában a hagyományos autók forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák meg a levét a fejlesztések elmaradása miatt. A taktikai gesztusok és kemény ütésváltások jellemezte küzdelem még nem dőlt el.","shortLead":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák...","id":"202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678eaf95-ab06-41db-bb4e-3a2b1b5ac95a","keywords":null,"link":"/360/202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:00","title":"Egy éve meccsel Orbán és Karácsony, egyelőre döntetlenre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]