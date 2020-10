Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"cd1fca80-f3f5-40ed-9163-9525923368db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"169-cel nőtt az aktív koronavírus-esetek száma.","shortLead":"169-cel nőtt az aktív koronavírus-esetek száma.","id":"20200930_koronavirus_covid_jarvany_szamok","index":0,"item":"4ef2e9fa-93fa-4583-bb39-c566472a83d6","link":"/itthon/20200930_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:39","title":"894 új koronavírus-fertőzöttet találtak, nyolcan haltak meg"},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sereghajtók vagyunk európai szinten minimálbér terén, katonás csere az SZFE-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Sereghajtók vagyunk európai szinten minimálbér terén, katonás csere az SZFE-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200930_Radar360_Trump_Bidennel_Orban_a_Bizottsaggal_csortezett","index":0,"item":"7d09738c-2c86-49f9-989b-7bc05b298103","link":"/360/20200930_Radar360_Trump_Bidennel_Orban_a_Bizottsaggal_csortezett","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:52","title":"Radar360: Trump Bidennel, Orbán a Bizottsággal csörtézett"},{"available":true,"c_guid":"79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már az a kérdés, hogyan tudják elkerülni, hogy nagyon rosszul járjanak. A felzárkóztatásra szánt tízmilliárdok ugyanis nem náluk, hanem az ügyeskedőknél landoltak.","shortLead":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már az a kérdés, hogyan tudják elkerülni, hogy nagyon rosszul járjanak. A felzárkóztatásra szánt tízmilliárdok ugyanis nem náluk, hanem az ügyeskedőknél landoltak.","id":"202040_tervgazdalkodas","index":0,"item":"77ba9f0e-8d17-4d97-87f6-d7921882f57d","link":"/360/202040_tervgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 01. 11:00","title":"Bajban lehetnek az önkormányzatok, ha százmilliókat kell visszafizetniük Simonkáék trükközése miatt "},{"available":true,"c_guid":"78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A néhány évvel ezelőtt meghalt, világhírű neurológus, Oliver Sacks Karinthy Frigyes agydaganatának történetét is feldolgozta utolsó esszékötetében. Az alábbiakban az Első szerelmek és utolsó történetek című gyűjtésből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","id":"20200930_Karinthy_vallomasa_betegsegerol__a_neves_neurologus_talalasaban","index":0,"item":"b9239ceb-6c00-4ab7-b612-9fbf602d1e00","link":"/hvgkonyvek/20200930_Karinthy_vallomasa_betegsegerol__a_neves_neurologus_talalasaban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:16","title":"Karinthy vallomása betegségéről - a neves neurológus tálalásában"},{"available":true,"c_guid":"1191ca18-6161-4a04-93eb-8a170e083ad5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó György megbetegedett, de nem tudni, mitől.","shortLead":"Szabó György megbetegedett, de nem tudni, mitől.","id":"20201001_szabo_gyorgy_bukki_fuvesember_korhaz","index":0,"item":"4d850549-9189-4886-8a92-295c7a9dae80","link":"/elet/20201001_szabo_gyorgy_bukki_fuvesember_korhaz","timestamp":"2020. október. 01. 18:57","title":"Kórházba került a bükki füvesember"},{"available":true,"c_guid":"d45adcbf-8e93-4ff4-b3b5-b4c16ad8974c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár nem sokkal szerda dél előtt írt arról, hogy elérhetetlenné vált a Twitteren az About Hungary. A politikus magyarázatot vár.","id":"20200930_about_hungary_twitter_csatorna_felfuggesztese_magyarorszag","index":0,"item":"4bd5bcee-3a19-4c4f-99df-891b9ccac5aa","link":"/tudomany/20200930_about_hungary_twitter_csatorna_felfuggesztese_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:25","title":"Felfüggesztette a Twitter a magyar kormány csatornáját [frissítés: ismét elérhető]"},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","shortLead":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","id":"20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","index":0,"item":"c70e0c4d-ff5d-453d-98bd-f31e3c6dd942","link":"/gazdasag/20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 09:47","title":"Megfelezte Mészáros Lőrinc szállodáinak bevételét a koronavírus"},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly fennakadás, de Magyarországon is érezni lehetett a hatását.","id":"20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","index":0,"item":"9cfbb5ba-7da9-4761-a4b7-0c0720c9fab1","link":"/tudomany/20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","timestamp":"2020. október. 01. 10:54","title":"Baj van a Microsoftnál, akadozik az Outlook"}