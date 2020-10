A 2019-ben felszedett zsírpárna megmentheti az utazási irodákat a járványtól

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9af5dc40-4390-4f16-89fc-3f934c9a3164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember meghalt, nyolc pedig eltűnt Franciaországban és Olaszországban azután, hogy egy súlyos vihar csapott le a két ország határmenti régiójára, a környéken rekordnak számító súlyos esőzést, áradást hozva magával - írja a Reuters.","shortLead":"Két ember meghalt, nyolc pedig eltűnt Franciaországban és Olaszországban azután, hogy egy súlyos vihar csapott le a két...","id":"20201003_Brutalis_ozonviz_pusztitott_Franciaorszagban_es_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af5dc40-4390-4f16-89fc-3f934c9a3164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be260d4-ed38-4d51-90d7-6153b3ef8b2d","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Brutalis_ozonviz_pusztitott_Franciaorszagban_es_Olaszorszagban","timestamp":"2020. október. 03. 20:41","title":"Brutális áradás pusztított Franciaországban és Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump koronavírusos. A külső válságok és az egészségügyi vészhelyzetek ugyan hagyományosan megerősítik a regnáló vezetőket, Trumpnak azonban azzal is szembe kell néznie, hogy az elmúlt hónapokban többször elbagatellizálta a járványveszélyt, nem hordott maszkot és egyszerű influenzához hasonlította a betegséget, amelyben már több mint 200 ezren haltak meg az országban. ","shortLead":"Egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump koronavírusos. A külső...","id":"20201002_Egyesult_Allamok_Donald_Trump_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6325b572-1631-4a4f-a72f-4d519283ef46","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Egyesult_Allamok_Donald_Trump_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 02. 14:00","title":"Mindent boríthat az Egyesült Államokban Donald Trump koronavírus-fertőzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da5fd5-d773-46e8-a2f4-6fb050231ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény kormányfő szerint a fegyvernyugvás feltétele Ankara kivonulása a Dél-Kaukázusból, míg a török államfő arról beszélt, hogy a küzdelem addig tart, amíg a megszállt Hegyi-Karabahot el nem hagyják az örmény erők.","shortLead":"Az örmény kormányfő szerint a fegyvernyugvás feltétele Ankara kivonulása a Dél-Kaukázusból, míg a török államfő arról...","id":"20201002_hegyi_karabah_harcok_erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2da5fd5-d773-46e8-a2f4-6fb050231ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8034ced0-5a19-4919-9029-8d7133d98cc2","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_hegyi_karabah_harcok_erdogan","timestamp":"2020. október. 02. 18:20","title":"Vöröskereszt: házak százai dőltek romba Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötös nem volt.","shortLead":"Ötös nem volt.","id":"20201003_Egesz_jol_fizetett_a_negyes_is_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef909d8-3501-46a8-a1be-b07e12504331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Egesz_jol_fizetett_a_negyes_is_a_lotton","timestamp":"2020. október. 03. 20:15","title":"Egész jól fizetett a négyes is a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a6bb49-7873-41ee-ae5b-c2a6e2769c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tiltott határátlépés miatt ítélte el a három férfit a bíróság, két évre kiutasították őket Magyarország területéről.","shortLead":"Tiltott határátlépés miatt ítélte el a három férfit a bíróság, két évre kiutasították őket Magyarország területéről.","id":"20201002_itelet_hatarsertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7a6bb49-7873-41ee-ae5b-c2a6e2769c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a87d1b-9f7a-4b78-938e-7303b14891a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_itelet_hatarsertes","timestamp":"2020. október. 02. 16:25","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a Röszkénél elfogott szír határsértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer akár 140 évet is kaphat.","shortLead":"A producer akár 140 évet is kaphat.","id":"20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed413-e22e-4aad-9e86-d313fcc7cfb4","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","timestamp":"2020. október. 03. 12:03","title":"Újabb hat esetben vádolják szexuális visszaéléssel Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5076744-ec45-4d73-9d61-c37ddab80969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW nemrég mutatta be két legnépszerűbb sportmodelljének legújabb generációját. Sokan azóta is nehezen emésztik meg az új M3-as és a kétajtós kupé M4-es orrészén lévő gigantikus veséket. ","shortLead":"A BMW nemrég mutatta be két legnépszerűbb sportmodelljének legújabb generációját. Sokan azóta is nehezen emésztik meg...","id":"20201002_A_full_fekete_BMW_M3_a_megoldas_a_hatalmas_vesekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5076744-ec45-4d73-9d61-c37ddab80969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab79fa7f-9166-4cd5-a5a9-998320f9374e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_A_full_fekete_BMW_M3_a_megoldas_a_hatalmas_vesekre","timestamp":"2020. október. 02. 15:25","title":"Fekete szín a megoldás az új BMW M3-as túlméretes hűtőrácsaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]