[{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","shortLead":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","id":"20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d899ef8-41cb-4c91-89a1-58d9ad8a33c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","timestamp":"2020. október. 07. 20:45","title":"Új hírek jöttek a koronavírussal fertőzött Trump állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","shortLead":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","id":"20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999b092-4dcb-4d13-96a3-94bc4a20ce98","keywords":null,"link":"/elet/20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","timestamp":"2020. október. 08. 09:30","title":"Ne parázz, sokkolj! – sztárparádé és Győrfi Pál a mentőszolgálat új kisfilmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai vállalata piaci erőfölényével visszaélve megfojtja maga körül a konkurenciát.","shortLead":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai...","id":"20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf3bee-5efa-47d7-9764-50f72d80ad90","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","timestamp":"2020. október. 07. 14:07","title":"Fel kellene darabolni az Apple-t, a Google-t, a Facebookot és az Amazont – ez áll a 449 oldalas jelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","shortLead":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","id":"20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1278516-b5a5-4d69-95d5-fd6d83e90464","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","timestamp":"2020. október. 07. 16:51","title":"Szobrot kap Göncz Árpád és felesége a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7e1677-0427-4db0-aff2-f6494bc47875","c_author":"Kunetz Zsombor","category":"itthon","description":"Korai volt az öröm, az orvosok számára ugyan jelentős béremelés néz ki, ám számtalan jogkörük csorbult, és a látszat ellenére ebbe semmi beleszólásuk sem volt. Ugyanakkor remek bűnbak válhat belőlük – írja véleménycikkében a szakorvos, egészségügyi elemző.","shortLead":"Korai volt az öröm, az orvosok számára ugyan jelentős béremelés néz ki, ám számtalan jogkörük csorbult, és a látszat...","id":"20201007_kunetz_zsombor_bejott_orban_mesterterve_csunyan_atverte_az_orvosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7e1677-0427-4db0-aff2-f6494bc47875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b0ffbe-1bda-4812-b03a-0c4ec35aa1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_kunetz_zsombor_bejott_orban_mesterterve_csunyan_atverte_az_orvosokat","timestamp":"2020. október. 07. 13:03","title":"Kunetz Zsombor: Orbán mesterterve és az átvert orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","shortLead":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","id":"20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683f87-9862-4134-a968-a40f16b3f060","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","timestamp":"2020. október. 07. 14:52","title":"Már hajnali háromkor is nyithatunk bankszámlát az egyik banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely parlamenti bejelentéséről egyelőre annyit tudni, hogy hamarosan elfogadnak egy erre vonatkozó új szabályozást.\r

","shortLead":"Gulyás Gergely parlamenti bejelentéséről egyelőre annyit tudni, hogy hamarosan elfogadnak egy erre vonatkozó új...","id":"20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f630ec-9c24-4c52-9e75-298a8e8eb5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely","timestamp":"2020. október. 06. 21:59","title":"A háziorvosok bérét is emelni fogja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4d9826-22fe-4177-9f24-a303972e6722","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Anyának lenni tényleg nagy felelősség, de fontos, hogy ne nyomasztó teherként éljük meg ezt, hanem lehetőségként, és az is lényeges, hogy tudjuk, szülőként sem lehetünk tökéletesek, már csak azért sem, mert ami ideális az egyik gyereknek, megőrjítheti a másikat. A pszichológus segít a felmerülő kérdések tisztázásában. ","shortLead":"Anyának lenni tényleg nagy felelősség, de fontos, hogy ne nyomasztó teherként éljük meg ezt, hanem lehetőségként, és...","id":"20201008_Szel_David_Szamolni_kell_azzal_hogy_sok_mindent_el_fogunk_rontani_szulokent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe4d9826-22fe-4177-9f24-a303972e6722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f794bf99-8a6f-4d5c-84ab-b2fb3fe4c3ee","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201008_Szel_David_Szamolni_kell_azzal_hogy_sok_mindent_el_fogunk_rontani_szulokent","timestamp":"2020. október. 08. 13:15","title":"Szél Dávid: Számolni kell azzal, hogy sok mindent el fogunk rontani szülőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]