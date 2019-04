Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c38af669-d3f6-429f-ab04-716f62bd25c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egykori modell 77 éves volt. ","shortLead":"Az egykori modell 77 éves volt. ","id":"20190401_Meghalt_a_Goldfinger_Bondlanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c38af669-d3f6-429f-ab04-716f62bd25c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9c4085-72e7-4a6f-bedc-d93d9ffe3ac4","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Meghalt_a_Goldfinger_Bondlanya","timestamp":"2019. április. 01. 09:24","title":"Meghalt a Goldfinger Bond-lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a gyereket nagyon akarták.","shortLead":"Ezt a gyereket nagyon akarták.","id":"20190401_A_sajat_unokajat_szulte_meg_egy_61_eves_amerikai_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91df17-a7d6-427c-b70b-3858cb8f4d93","keywords":null,"link":"/elet/20190401_A_sajat_unokajat_szulte_meg_egy_61_eves_amerikai_no","timestamp":"2019. április. 01. 11:20","title":"A saját unokáját szülte meg egy 61 éves amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelek kézbesítése már meg is kezdődött.","shortLead":"A levelek kézbesítése már meg is kezdődött.","id":"20190401_Orban_levelet_kuld_az_EUn_kivul_elo_magyaroknak_hogy_tudjak_szavazhatnak_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feb5219-89f7-4119-98f8-93e6603db15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Orban_levelet_kuld_az_EUn_kivul_elo_magyaroknak_hogy_tudjak_szavazhatnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 01. 13:12","title":"Orbán levelet küld az EU-n kívül élő magyaroknak, hogy tudják, szavazhatnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős interjút adott az államtitkár, a Macron-párt titkárával vitatkozott, aki szerint a legfontosabb probléma nem a migráció, hanem a klímaváltozás. Előtte pedig Frans Timmermans szocialista csúcsjelölt beszélt arról, az EP-választás tétje, hogy olyan földrészt akarunk-e, ahol \"félünk a tőlünk különbözőktől, és úgy gondoljuk, hogy falak vagy kerítések mögött biztonságban vagyunk\".



","shortLead":"Kettős interjút adott az államtitkár, a Macron-párt titkárával vitatkozott, aki szerint a legfontosabb probléma nem...","id":"20190401_Kioktattak_Kovacs_Zoltant_a_sved_kozteveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7344-1665-4467-af76-f9d717b4d8fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Kioktattak_Kovacs_Zoltant_a_sved_kozteveben","timestamp":"2019. április. 01. 10:12","title":"Kioktatták Kovács Zoltánt a svéd köztévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","shortLead":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","id":"20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363207f3-7897-48a2-9610-d9cd76178c39","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 01. 11:10","title":"Feljelentést tesz a Párbeszéd a Mi Hazánk szegedi akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6facd9fc-6cca-4a09-a07b-bab8f6c9b2ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 1-jén kapcsolják be újra a kutatók a gravitációshullám-vizsgáló obszervatóriumok berendezéseit, amelyekkel a fekete lyukak egyesülését vizsgálják majd.","shortLead":"Április 1-jén kapcsolják be újra a kutatók a gravitációshullám-vizsgáló obszervatóriumok berendezéseit, amelyekkel...","id":"20190401_gravitacios_hullamok_ligo_viro_csillagaszat_fekete_lyuk_eletciklus_fekete_lyukak_osszeutkozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6facd9fc-6cca-4a09-a07b-bab8f6c9b2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be719104-5446-40e1-bc17-dc8aa7be16d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gravitacios_hullamok_ligo_viro_csillagaszat_fekete_lyuk_eletciklus_fekete_lyukak_osszeutkozese","timestamp":"2019. április. 01. 08:33","title":"Ma bekapcsolják a detektorokat, amik sokat elárulhatnak a fekete lyukakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","shortLead":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","id":"20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a301d8-e0d2-4377-958e-0e621ad05ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Dávid és Góliát: Hány Suzuki Jimny húz el egy Mercedes G63-at? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9927fbcd-13fc-4b0f-9880-5aea866af1e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Australia bemutatta a Hiace kabrió verzióját, amely nem lesz elérhető nálunk sajnos. Ahogyan máshol sem.","shortLead":"A Toyota Australia bemutatta a Hiace kabrió verzióját, amely nem lesz elérhető nálunk sajnos. Ahogyan máshol sem.","id":"20190401_toyota_aprilis_1_pieace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9927fbcd-13fc-4b0f-9880-5aea866af1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b936771c-59d6-48a4-afea-5faf3d00fd8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_toyota_aprilis_1_pieace","timestamp":"2019. április. 01. 14:20","title":"Valójában nagyon menő lenne a Toyota kabrió melósbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]