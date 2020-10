Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","shortLead":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","id":"20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebdd63-cb8c-4276-9c66-19fbbc9a55d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","timestamp":"2020. október. 08. 10:16","title":"Durván 500 betöltetlen háziorvosi praxis van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A sportlétesítmények büféi is bezárnak, legalább egy hónapra. Brüsszelben minden hetedik vírusteszt pozitív eredményt mutat.","shortLead":"A sportlétesítmények büféi is bezárnak, legalább egy hónapra. Brüsszelben minden hetedik vírusteszt pozitív eredményt...","id":"20201007_kavezo_bar_brusszel_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad1875a-4bc3-4031-a990-4d1a9dd4f108","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_kavezo_bar_brusszel_koronavirus","timestamp":"2020. október. 07. 16:01","title":"Sokasodnak a fertőzöttek, zárnak a kávézók és bárok Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","shortLead":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","id":"20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e1e40-5576-4887-a93c-5b8b6d3ec907","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. október. 08. 05:59","title":"Négy magyar településen is választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A banda másik két tagját már szerdán bevitték a rendőrök.","shortLead":"A banda másik két tagját már szerdán bevitték a rendőrök.","id":"20201008_pussy_riot_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55293cac-b58f-4d39-964b-2ccec23be7b1","keywords":null,"link":"/elet/20201008_pussy_riot_oroszorszag","timestamp":"2020. október. 08. 20:05","title":"Őrizetbe vették Oroszországban a Pussy Riot két tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22166097-b0ec-45c8-8455-213a9a54a5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje.","id":"20201009_Koronavirus_XII_kerulet_bolcsode_ovoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22166097-b0ec-45c8-8455-213a9a54a5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504a8721-8d8c-413c-beb4-4b66b7e0d26c","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Koronavirus_XII_kerulet_bolcsode_ovoda","timestamp":"2020. október. 09. 06:15","title":"A koronavírus elérte a XII. kerületi bölcsődéket és óvodákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után mutatták ki a vírust.","shortLead":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után...","id":"20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbdf27-32f3-406f-8e16-97d6d2adf9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. október. 07. 12:09","title":"Operatív törzs: 52 halottnál nem találtak semmilyen társbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","shortLead":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","id":"20201008_Szarka_Gabor_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82029d58-675b-4b90-ad65-7a2decf41d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Szarka_Gabor_SZFE","timestamp":"2020. október. 08. 09:59","title":"Szarka Gábor megpróbált bejutni az SZFE Vas utcai épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.","shortLead":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban...","id":"20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc8b714-484d-49d8-98b9-bec21ca3bfb5","keywords":null,"link":"/kultura/20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2020. október. 08. 13:28","title":"Magyar gyökerű költőnő kapta az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]