Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Szeptember 24-én írta ki a szokásos karácsonyi pályázatát a vendéglátósoknak a budapesti Vörösmarty térre a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) Nonprofit Kft., amelyre október 8-ig lehetett jelentkezni. A határidő lejárta előtti napon viszont arról értesítették a pályázókat, hogy visszavonták a pályázatot – értesült a Napi.hu, amely szerint egyelőre nem tudni, mi a lépés oka.

A portál azt írta, hogy a téren felállítandó vendéglátóipari egységek bérleti díját magasan szabták meg, a legnagyobb, 60 négyzetméteres pavilon bérleti díja nettó 22 millió forint, míg a legkisebb, 12 négyzetméteres pavilon bérleti díja nettó 8 millió forint lett volna. Ezt az összeget kellett volna kigazdálkodniuk a pályázóknak hat hét alatt. A vásár november 20-án nyílt volna meg.

A lapnak az egyik érintett arról beszélt, hogy a szervezők egy kisebb lakás árát elkérték volna a terület pár hetes bérleti díjaként, miközben a Belvárosban külföldi turistát mutatóba sem lehet látni, és félő, hogy a helyzet karácsonyig sem nagyon változik.

A Napi.hu szerint a BFTK azt is közölte, hogy a rendezvény színvonalának támogatása és biztosítása érdekében speciális díjakat és hozzájárulásokat vezettek volna be, többek között beszedtek volna villanyvezeték-kiépítési díjat, valamint hulladékkezelési és takarítási hozzájárulást is.

A portál szerint ugyanakkor a Vörösmarty téri kézműves vásár pályázatára még várják a jelentkezéseket.