Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie egy nemzetközi kutatócsoportnak. A világ több pontján lévő teleszkópok segítségével észlelték a ritka fényrobbanást, amelyet a szupermasszív fekete lyuk által elnyelt csillag bocsátott ki.



","shortLead":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie...","id":"20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8298e0-5cd2-44a0-9a95-29c181668e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","timestamp":"2020. október. 13. 17:03","title":"Rögzítették a tudósok, hogyan tép szét egy csillagot egy fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","shortLead":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","id":"20201013_psz_koronavirus_tanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd5633-c3ed-489e-ad60-08545fa3333c","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_psz_koronavirus_tanitas","timestamp":"2020. október. 13. 19:20","title":"Pedagógusok Szakszervezete: három tanár halt meg eddig koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskolák nyitva maradnak, és a párizsi vezetés igyekszik a gazdasági aktivitást is fenntartani. Franciaországban most napi 20 ezer körül van az új fertőzöttek száma, már 33 ezren belehaltak a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az iskolák nyitva maradnak, és a párizsi vezetés igyekszik a gazdasági aktivitást is fenntartani. Franciaországban most...","id":"20201014_Macron_kijarasi_tilalmat_rendelt_el_Parizsban_es_tobb_francia_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b08f908-ceeb-4efa-a501-867d3b52a1e5","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Macron_kijarasi_tilalmat_rendelt_el_Parizsban_es_tobb_francia_varosban","timestamp":"2020. október. 14. 21:36","title":"Macron kijárási tilalmat rendelt el Párizsban és több francia városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nincs, ami megállítsa az esést, a forint szerdán dél előtt nem sokkal 363,5 eurón állt.","shortLead":"Egyelőre nincs, ami megállítsa az esést, a forint szerdán dél előtt nem sokkal 363,5 eurón állt.","id":"20201014_Tovabbra_is_zuhanorepulesben_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eccd62a-5d38-43ca-b686-3cb7047bbd85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Tovabbra_is_zuhanorepulesben_a_forint","timestamp":"2020. október. 14. 12:06","title":"Továbbra is zuhanórepülésben a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9b92-007a-423c-8e98-44dfae7fffa4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan elnök nagyon megemelte az alkoholos italokra kivetett adót, a nép azonban így sem akar lemondani róluk.","shortLead":"Erdogan elnök nagyon megemelte az alkoholos italokra kivetett adót, a nép azonban így sem akar lemondani róluk.","id":"20201014_pancsolt_szesz_alkohol_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531d9b92-007a-423c-8e98-44dfae7fffa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd903b64-3f5b-4444-8095-56b1a1c14093","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_pancsolt_szesz_alkohol_torokorszag","timestamp":"2020. október. 14. 05:25","title":"Pancsolt szesztől haltak meg 44-en Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes Károly pedig leforgathatja a Krisztus ingét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes...","id":"20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f94947-7c6f-4f62-bc40-6c6aa931f9c0","keywords":null,"link":"/elet/20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","timestamp":"2020. október. 14. 13:25","title":"Vidnyánszky Rákóczi-sorozatra kap pénzt, és Kovács Ákos is rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20201014_Radar360_Lekapcsolt_internet_az_SZFEn_borus_joslat_az_IMFtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d74f2d6-b682-4a2b-b3be-c0044612e4a4","keywords":null,"link":"/360/20201014_Radar360_Lekapcsolt_internet_az_SZFEn_borus_joslat_az_IMFtol","timestamp":"2020. október. 14. 08:30","title":"Radar360: Lekapcsolt internet az SZFE-n, borús jóslat az IMF-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","shortLead":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","id":"20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d17ec7-d743-4e13-bcb3-883c8a945586","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","timestamp":"2020. október. 13. 21:49","title":"Oroszországot és Kínát is beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]