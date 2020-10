Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több magyar politikus neve is felbukkan abban a kiszivárgott adatbázisban, amelyet egy kínai államhoz közel álló cég készített. A Blikk most megszólaltatott néhány érintettet.","shortLead":"Több magyar politikus neve is felbukkan abban a kiszivárgott adatbázisban, amelyet egy kínai államhoz közel álló cég...","id":"20201014_adatgyujtes_kina_adatbazis_tarlos_istvan_kunhalmi_agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f947fd4-68d5-4a69-9420-fa6f891fd77b","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_adatgyujtes_kina_adatbazis_tarlos_istvan_kunhalmi_agnes","timestamp":"2020. október. 14. 12:30","title":"Tarlós nem érti, miért figyelték kínaiak a gyerekeit, Kunhalmit szíven ütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f757bed1-807d-4a1c-baf8-7c51b746c19e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízéves rekordot döntött a PC-eladások száma, a kényszerű otthon maradás igencsak kedvezett ennek a szegmensnek – derül ki egy friss felmérésből.","shortLead":"Tízéves rekordot döntött a PC-eladások száma, a kényszerű otthon maradás igencsak kedvezett ennek a szegmensnek – derül...","id":"20201015_pc_gyartok_sorrendje_pc_piac_2020q3_canalys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f757bed1-807d-4a1c-baf8-7c51b746c19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dd5aa4-dc05-4de2-b58e-2ad77f310126","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_pc_gyartok_sorrendje_pc_piac_2020q3_canalys","timestamp":"2020. október. 15. 09:03","title":"Melyik gyártók számítógépeit veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A cseh kormány vészhelyzetet hirdetett, emiatt leáll minden sportesemény is.","shortLead":"A cseh kormány vészhelyzetet hirdetett, emiatt leáll minden sportesemény is.","id":"20201013_csehorszg_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d222ce15-46d4-4ec4-99d0-d1919231c91a","keywords":null,"link":"/sport/20201013_csehorszg_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 13. 21:07","title":"Felfüggesztik a cseh focibajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","id":"20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c88b40-0aee-4ac2-8305-66d23c6fd129","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 15. 08:59","title":"Újabb 29 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcd01dc-92da-495c-8bc1-18e6981984c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadseregben már a kutyákra is kiterjesztett valóság-szemüveget tennének, hogy biztonságosabban találják meg a harctéren elrejtett bombákat.","shortLead":"Az amerikai hadseregben már a kutyákra is kiterjesztett valóság-szemüveget tennének, hogy biztonságosabban találják meg...","id":"20201014_amerikai_hadsereg_bombakereso_kutya_ar_szemuveg_kiterjeszett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dcd01dc-92da-495c-8bc1-18e6981984c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6d921b-e5fa-4fc3-93af-7fa83c12e344","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_amerikai_hadsereg_bombakereso_kutya_ar_szemuveg_kiterjeszett_valosag","timestamp":"2020. október. 14. 11:33","title":"Speciális szemüveget kaphatnak az amerikai hadsereg kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c328df7-3e66-45aa-abe3-788cf509fc36","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Felmondhatnak minden bérlőnek a Millenáris Parkban, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány pedig újabb ingatlanokhoz juthat, ha a törvényjavaslatot megszavazzák.","shortLead":"Felmondhatnak minden bérlőnek a Millenáris Parkban, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány pedig újabb ingatlanokhoz...","id":"20201015_tombor_andras_kelebelsberg_kastely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c328df7-3e66-45aa-abe3-788cf509fc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0404b755-b839-47ea-9da3-4b38f4a7bddf","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_tombor_andras_kelebelsberg_kastely","timestamp":"2020. október. 15. 15:50","title":"Két ingatlant kap az államtól a Libribe beszálló Mathias Corvinus Collegium ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki az általa rendezett darabok felújítópróbáin végül nem vehet részt személyesen.



","shortLead":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki...","id":"20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fd8259-ed8b-4a87-aa25-5b93889bb721","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","timestamp":"2020. október. 14. 08:41","title":"Rudolf Péter: „Enikő nem örült”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9e82af-97f0-46d4-b2c0-bfbda62ed279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint távozik cégétől, és új vállalkozást indít a OnePlus társalapítója, Carl Pei. A vállalat hivatalosan még nem erősítette meg ezt, de egyre több jel utal arra, hogy nem légből kapott hírről van szó.



","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint távozik cégétől, és új vállalkozást indít a OnePlus társalapítója, Carl Pei. A vállalat...","id":"20201014_carl_pei_oneplus_alapito_uj_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9e82af-97f0-46d4-b2c0-bfbda62ed279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89fcba3-d90c-4049-bcd5-94aa2e4613f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_carl_pei_oneplus_alapito_uj_ceg","timestamp":"2020. október. 14. 21:03","title":"Lelép a OnePlus társalapítója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]