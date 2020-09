Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videókat fog készíteni a klímaváltozásokkal kapcsolatos legfőbb problémákról, de ajánlásokat is megfogalmaz majd. ","shortLead":"Videókat fog készíteni a klímaváltozásokkal kapcsolatos legfőbb problémákról, de ajánlásokat is megfogalmaz majd. ","id":"20200924_David_Attenborough_Instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9f9701-15bf-4437-9c7d-235e7ba2c9f8","keywords":null,"link":"/elet/20200924_David_Attenborough_Instagram","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:04","title":"A 94 éves David Attenborough regisztrált az Instagramra, hogy ott is figyelmeztessen: baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát az jelenti, hogy a nem koronavírusos betegekre már most is túl kevés orvos jut és ha megugrik az esetszám, a helyzet tovább romolhat. ","shortLead":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát...","id":"202039_vegtelen_muszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad7d72-ba98-413a-bcab-941403377453","keywords":null,"link":"/360/202039_vegtelen_muszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:10","title":"Már a mentőkocsi-vezetők is tesztelnek, de így sem tudnak minden igényt kiszolgálni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légitársaság használhatja a kecskeméti repülőteret is a jövőben.","shortLead":"A légitársaság használhatja a kecskeméti repülőteret is a jövőben.","id":"20200924_pilota_legiutaskisero_honvedseg_wizz_air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec335c-9b60-4b2f-88b6-3333f4387363","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_pilota_legiutaskisero_honvedseg_wizz_air","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:28","title":"Pilótákat és légiutas-kísérőket képez a honvédségnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elképesztő mértékben hasítanak Mészáros Lőrinc építőipari cégei, októberre ugorhatnak meg a halálozások, megjön az őszi időjárás. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elképesztő mértékben hasítanak Mészáros Lőrinc építőipari cégei, októberre ugorhatnak meg a halálozások, megjön az őszi...","id":"20200925_Radar360_Szijjarto_hetszer_helikopterezett_a_Bayern_nyert_a_Puskasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480d8798-992b-42ea-826d-b1863b71b444","keywords":null,"link":"/360/20200925_Radar360_Szijjarto_hetszer_helikopterezett_a_Bayern_nyert_a_Puskasban","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:00","title":"Radar360: Szijjártó hétszer helikopterezett, a Bayern nyert a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883a543d-63f6-4a4f-bc6a-410081954470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezzel nemcsak a környezetet védik, hanem a koronavírus miatt bajba jutott vállalkozásokat is segítik. ","shortLead":"Ezzel nemcsak a környezetet védik, hanem a koronavírus miatt bajba jutott vállalkozásokat is segítik. ","id":"20200924_szaz_euro_elromlott_haztartasi_eszkoz_javitas_becs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883a543d-63f6-4a4f-bc6a-410081954470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcaa19-5104-499c-b0ad-40ad879863fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_szaz_euro_elromlott_haztartasi_eszkoz_javitas_becs","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:42","title":"Száz euróig átvállalja az elromlott háztartási gépek javítását Bécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben a rádiónál amúgy sincs nagy szükség a digitális átállásra.","shortLead":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben...","id":"202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d9083c-ce17-4fb3-89a4-d3ecbb85ebf1","keywords":null,"link":"/360/202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:00","title":"Miért kapcsolhatta le az NMHH a digitális rádiózást, tényleg semmi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre. A lap úgy tudja, aznap Mészáros Lőrinc fiának esküvőjét tartották ott.","shortLead":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre...","id":"20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca6d04-d7fd-4087-8d74-22097ca95c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:05","title":"Átlátszó: Nem árulják el, mennyiért bérelhették ki Mészárosék az Alcsúti Arborétumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8906613-4b80-45ff-a2b5-8b4d23407107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK a maszkok mellett ezzel segíti a közlekedés biztonságát.","shortLead":"A BKK a maszkok mellett ezzel segíti a közlekedés biztonságát.","id":"20200925_metroallomas_ingyenes_kezfertotlenito_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8906613-4b80-45ff-a2b5-8b4d23407107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e07e967-a6bd-4bd0-9258-d8e23944c7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_metroallomas_ingyenes_kezfertotlenito_bkk","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:15","title":"Tizenhárom metróállomásra kerültek ingyenes kézfertőtlenítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]