Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5fc1d56-736a-4384-a7f4-5a107a3b116e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei iPhone-ok kijelzője sem olcsó, így a pótlásuk/javításuk sem filléres kiadás. Az alapmodell képernyőjének fejlődésével megszerelésének ára is változott.","shortLead":"Az idei iPhone-ok kijelzője sem olcsó, így a pótlásuk/javításuk sem filléres kiadás. Az alapmodell képernyőjének...","id":"20201019_apple_iphone_12_pro_kijelzocsere_javitas_szerviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fc1d56-736a-4384-a7f4-5a107a3b116e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040e7bb-e690-4eff-aea4-888c31793c5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_iphone_12_pro_kijelzocsere_javitas_szerviz","timestamp":"2020. október. 19. 15:03","title":"Jobb, ha nem ejti le: 110 ezer forintért javítják az új iPhone kijelzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48b4383-0db0-43ed-8ac1-9adda667b292","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a tulaj távol volt, hatalmas eső esett, de sikerült száraz lábbal megúsznia a helyzetet.","shortLead":"Amíg a tulaj távol volt, hatalmas eső esett, de sikerült száraz lábbal megúsznia a helyzetet.","id":"20201020_Taviranyitva_jott_gazdajahoz_a_Tesla_ami_egy_hatalmas_tocsaban_allt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48b4383-0db0-43ed-8ac1-9adda667b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bf1301-1b25-41cf-9f03-6c616e419531","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Taviranyitva_jott_gazdajahoz_a_Tesla_ami_egy_hatalmas_tocsaban_allt__video","timestamp":"2020. október. 20. 16:59","title":"Távolról hívta magához a gazdája a Tesláját, ami egy hatalmas tócsában állt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","id":"20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23f263b-d4bf-4165-ac36-205ac904af92","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","timestamp":"2020. október. 19. 15:36","title":"Több nézőt mondott be a meccsre Seszták Miklós focicsapata, mint amennyien beférnek a stadionba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány nagy manővere az influenzaoltással, támogatásra szoruló támogatja az SZFE-seket, egy kislánynál lehet a Covid elleni \"varázsszer\", őrizetben a lefejezett francia tanár iskolájának négy diákja és egy volt terrorista is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kormány nagy manővere az influenzaoltással, támogatásra szoruló támogatja az SZFE-seket, egy kislánynál lehet a Covid...","id":"20201020_radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2a4f86-1fca-4296-9a28-dc70f815123f","keywords":null,"link":"/360/20201020_radar360","timestamp":"2020. október. 20. 08:00","title":"Radar360: Az orvosi kamara a kormánnyal, a Fradi Messiékkel meccsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8e943f-f9ec-4a17-b6fa-759f78d99889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint meg kell akadályozni, hogy tömegesen hagyják el az orvosok az állami egészségügyet, ezért változtatni kell az új törvény több pontján.","shortLead":"A kamara szerint meg kell akadályozni, hogy tömegesen hagyják el az orvosok az állami egészségügyet, ezért változtatni...","id":"20201019_Magyar_Orvosi_Kamara_kormany_kompromisszum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8e943f-f9ec-4a17-b6fa-759f78d99889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88b2fd7-1f5b-4e26-ba9a-aa8feba8370c","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Magyar_Orvosi_Kamara_kormany_kompromisszum","timestamp":"2020. október. 19. 17:38","title":"Nyolcpontos kompromisszumot ajánlott fel a Magyar Orvosi Kamara a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6e43-4fc4-4deb-9bf6-c1939b46a0fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója. ","shortLead":"Megérkezett a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója. ","id":"20201021_elvezetes_kis_meregzsak_ime_a_204_loeros_hyundai_i20_n","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6e43-4fc4-4deb-9bf6-c1939b46a0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6920486-d7d0-4d1a-88f3-056569ee239c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_elvezetes_kis_meregzsak_ime_a_204_loeros_hyundai_i20_n","timestamp":"2020. október. 21. 11:21","title":"Élvezetes kis méregzsák: íme a 204 lóerős Hyundai i20 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró, amivel továbbra is a 30. helyen vagyunk a kontinensen – derül ki a „GfK Vásárlóerő Európában 2020” című tanulmányból.","shortLead":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró...","id":"20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbee4c-73f7-4c56-97db-b3513bd39bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 20. 15:58","title":"Kevés európai országban marad olyan kevés szabadon elkölthető pénze a családoknak, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]