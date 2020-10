Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d6198ce-9e63-4bcf-9b67-a4a322fd583e","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Utolérte az igazságszolgáltatás a 2012-ben még a parlamentbe is bejutó neonáci görög Arany Hajnalt, amelyet egy athéni bíróság bűnszövetkezetnek minősített.","shortLead":"Utolérte az igazságszolgáltatás a 2012-ben még a parlamentbe is bejutó neonáci görög Arany Hajnalt, amelyet egy athéni...","id":"202042__arany_hajnal__gorog_bunszovetkezet__nincs_visszaut__helyukre_kerulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d6198ce-9e63-4bcf-9b67-a4a322fd583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66884b4f-f16f-40a6-a244-ab51543e9ff9","keywords":null,"link":"/360/202042__arany_hajnal__gorog_bunszovetkezet__nincs_visszaut__helyukre_kerulnek","timestamp":"2020. október. 20. 17:00","title":"Görögország ünnepel: hosszú időre rács mögé kerülnek a neonáci maffia tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","shortLead":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","id":"20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca80e25f-319f-4267-9771-beaecba413e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","timestamp":"2020. október. 20. 06:55","title":"Kirúgták a Covid-szkeptikus orvost a gyöngyösi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terjesztőt már elfogta a rendőrség.","shortLead":"A terjesztőt már elfogta a rendőrség.","id":"20201020_bika_dizajnerdrog_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b24dd-39a6-4460-8140-009ae27599a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_bika_dizajnerdrog_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 17:14","title":"Négygyerekes férfi halálát okozta a bika nevű új drog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek szakaszában jár.","shortLead":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek...","id":"20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60afe061-0c72-4b04-93fa-38cf8a346e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","timestamp":"2020. október. 20. 06:07","title":"2 milliárd koronavírus-vakcinát terveznek igazságosan elosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3c5632-5c39-49f8-b596-d63b08fb2804","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Frank Jensen beismerte a tettét, a polgármesteri szék mellett a pártjának elnökhelyettesi posztjából is távozik.","shortLead":"Frank Jensen beismerte a tettét, a polgármesteri szék mellett a pártjának elnökhelyettesi posztjából is távozik.","id":"20201019_koppenhaga_szexualis_zaklatas_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3c5632-5c39-49f8-b596-d63b08fb2804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c369da-5110-4779-869b-d159108e4a4c","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_koppenhaga_szexualis_zaklatas_polgarmester","timestamp":"2020. október. 19. 19:35","title":"Lemondott Koppenhága szexuális zaklatással vádolt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a megválasztása után megígérte, hogy megvédi az amerikai ipart, de a vámháborúja lassította a munkanélküliség csökkenését és növelte az árakat, ahogy azt előre jelezték azok, akik ismerték az 1929–1933-as válság tanulságait. Csak azért nem volt ez igazán látványos, mert sok más szempontból jó évei voltak az USA és a világ gazdaságának, de most, hogy válság van, mindenki próbál arcvesztés nélkül kihátrálni a vámháborúból.","shortLead":"Donald Trump a megválasztása után megígérte, hogy megvédi az amerikai ipart, de a vámháborúja lassította...","id":"20201019_Trump_vamhaboru_usa_kina_eu_mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53ddbe-1663-4ab6-979e-8a0f8a3b1530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_vamhaboru_usa_kina_eu_mexiko","timestamp":"2020. október. 19. 14:00","title":"Amerika az első: többet ártott az USA-nak Trump kereskedelmi háborúja, mint amennyit használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az idei második negyedévben 6,3 százalékkal lettek olcsóbbak a használt lakások – derül ki az ingatlan.com legfrissebb – saját adatokon és a hivatalos statisztikákon alapuló – elemzéséből. ","shortLead":"Az idei második negyedévben 6,3 százalékkal lettek olcsóbbak a használt lakások – derül ki az ingatlan.com legfrissebb...","id":"20201020_Ot_eve_nem_latott_trend_jelent_meg_a_lakaspiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02d5c11-ffb5-487c-ae83-537cb99ea356","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201020_Ot_eve_nem_latott_trend_jelent_meg_a_lakaspiacon","timestamp":"2020. október. 20. 09:37","title":"Öt éve nem látott trend jelent meg a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]