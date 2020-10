Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megzavarja a fényszennyezés a fertőzést hordozó szúnyogokat, amik így nagyobb valószínűséggel tovább aktívak. ","shortLead":"Megzavarja a fényszennyezés a fertőzést hordozó szúnyogokat, amik így nagyobb valószínűséggel tovább aktívak. ","id":"20201022_Sokkal_inkabb_csipnek_a_szunyogok_a_varosok_mesterseges_fenyei_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607f9f4a-eff2-43ee-9c31-55a7297cea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Sokkal_inkabb_csipnek_a_szunyogok_a_varosok_mesterseges_fenyei_miatt","timestamp":"2020. október. 22. 13:22","title":"Veszedelmesebbek az egyiptomi csípőszúnyogok a mesterséges fények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c4a2da-8fe8-465b-a534-658808ed8773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a háziorvosok egyelőre nem kaptak olyan influenza elleni vakcinát, amit három év alatti gyermekeknek is lehet adni. ","shortLead":"A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a háziorvosok egyelőre nem kaptak olyan influenza elleni vakcinát...","id":"20201021_Pota_Gyorgy_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c4a2da-8fe8-465b-a534-658808ed8773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3d9842-62d3-457d-8bff-3d983d4b5b18","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Pota_Gyorgy_vakcina","timestamp":"2020. október. 21. 12:22","title":"Egyelőre nem érkezett meg a három év alatti gyerekek oltása a háziorvosokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan haltak meg. ","shortLead":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan...","id":"20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614f840-214c-4e34-9e8d-8a559f707f64","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","timestamp":"2020. október. 21. 11:17","title":"Lövöldözés volt Nigériában, húsz ember is meghalhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff06e05-c472-483e-a3a4-a74e97d5b83e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar bajnok 5-1-re kapott ki a Nou Campban az első Bajnokok Ligája-csoportmeccsén. ","shortLead":"A magyar bajnok 5-1-re kapott ki a Nou Campban az első Bajnokok Ligája-csoportmeccsén. ","id":"20201020_barcelona_ferencvaros_bajnokok_ligaja_vegeredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ff06e05-c472-483e-a3a4-a74e97d5b83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85543593-0773-4cda-8c07-085e18851920","keywords":null,"link":"/sport/20201020_barcelona_ferencvaros_bajnokok_ligaja_vegeredmeny","timestamp":"2020. október. 20. 22:51","title":"Jól kezdett a Fradi, de bedarálta a Barcelona – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Habsburg Eduárd osztott meg egy ritkán látott archív felvételt, amelyen a még csak 24 éves Károly, a majdani utolsó magyar király és osztrák császár és menyasszonya, a 19 éves Zita hercegnő látható.","shortLead":"Habsburg Eduárd osztott meg egy ritkán látott archív felvételt, amelyen a még csak 24 éves Károly, a majdani utolsó...","id":"20201022_Kulonleges_video_kerult_elo_IV_Karolyrol_es_Zita_hercegnorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799acaa-aa73-4b0e-b833-2f5716426d07","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Kulonleges_video_kerult_elo_IV_Karolyrol_es_Zita_hercegnorol","timestamp":"2020. október. 22. 09:50","title":"Különleges videó került elő Károly főhercegről és Zita hercegnőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szlovák szakszervezetek elégedetlenek, hogy 580-ról csak 623 euróra nő a minimálbér.","shortLead":"A szlovák szakszervezetek elégedetlenek, hogy 580-ról csak 623 euróra nő a minimálbér.","id":"20201021_szlovak_minimalber_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf513877-078c-4c9d-aa22-34c796fe9838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_szlovak_minimalber_fizetes","timestamp":"2020. október. 21. 11:24","title":"227 ezer forintnak megfelelő lesz a szlovák minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","shortLead":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","id":"20201020_spencer_davis_gyaszhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1853f9-7f84-4a3e-97d7-6e6f32100a00","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_spencer_davis_gyaszhir","timestamp":"2020. október. 20. 20:13","title":"Meghalt Spencer Davis beatlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is Amerika az élen.","shortLead":"Továbbra is Amerika az élen.","id":"20201022_Koronavirus_41_millio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a7cb7f-2ad4-4ddc-82de-e9006f4d8cf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Koronavirus_41_millio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 22. 07:31","title":"Koronavírus: 41 millió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]