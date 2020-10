Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8387e65c-fe30-47de-b1b8-ecb14ffad954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint objektív okok miatt nem engedték meg minden autóval érkezőnek, hogy részt vegyen az MTVA elleni autós tüntetésen\". Az alábbi videón az látszik, milyen akadályok adódtak.","shortLead":"A rendőrség szerint objektív okok miatt nem engedték meg minden autóval érkezőnek, hogy részt vegyen az MTVA elleni...","id":"20201023_Igy_segitettek_a_rendorok_Hadhazyekat_az_autos_tuntetesen__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8387e65c-fe30-47de-b1b8-ecb14ffad954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ec2885-8ce0-4c95-91eb-494091911ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_Igy_segitettek_a_rendorok_Hadhazyekat_az_autos_tuntetesen__video","timestamp":"2020. október. 23. 21:40","title":"Így segítették a rendőrök Hadházyékat az autós tüntetésen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt évek egyik legnagyobbika volt.","shortLead":"Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt...","id":"20201022_ozonlyuk_antarktisz_europai_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a9b51-ab7d-48a4-b5d3-23fe36bde657","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_ozonlyuk_antarktisz_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. október. 22. 11:33","title":"Hatalmas ózonlyuk tátong az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69ffcfe-4617-4a11-bec8-c2fcda88af64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párt felhasználta Besenyő Pista bácsi karakterét egy politikai hirdetéshez. Laár ezen megdöbbent, a párt eltávolította a netről a képet és elnézést kért.



","shortLead":"A párt felhasználta Besenyő Pista bácsi karakterét egy politikai hirdetéshez. Laár ezen megdöbbent, a párt...","id":"20201022_Telefonon_kert_elnezest_Laar_Andrastol_a_Parbeszed_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69ffcfe-4617-4a11-bec8-c2fcda88af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28ff3a-8bad-47ce-933c-5347d4529f4e","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Telefonon_kert_elnezest_Laar_Andrastol_a_Parbeszed_elnoke","timestamp":"2020. október. 22. 12:41","title":"Telefonon kért elnézést Laár Andrástól a Párbeszéd elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6769e21-ec3f-4b30-9f24-f7177130af97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a jelenetről készül videó alapján indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség a jelenetről készül videó alapján indított eljárást.","id":"20201023_Kozuti_veszelyeztetes_az_M1esen_buntetesbol_leparkolo_Audi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6769e21-ec3f-4b30-9f24-f7177130af97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b782f-cc3b-43a9-9e3e-d78f1c2c368d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Kozuti_veszelyeztetes_az_M1esen_buntetesbol_leparkolo_Audi","timestamp":"2020. október. 23. 07:28","title":"Közúti veszélyeztetésért felelhet az M1-es közepén büntetésből „leparkóló” autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pusztai Erzsébet szerint a fertőzöttek tényleges száma jóval magasabb a publikus adatoknál.","shortLead":"Pusztai Erzsébet szerint a fertőzöttek tényleges száma jóval magasabb a publikus adatoknál.","id":"20201023_intektologus_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4086c2db-a7c8-4636-836e-4dcf5a02e163","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_intektologus_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. október. 23. 19:10","title":"Az infektológus szerint a következő hetekben megugorhat a halottak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0e9e20-e7e9-4d11-b0ac-e57a1964dc21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte leróják tiszteletüket valamilyen formában a forradalom évfordulóján, de a járványhelyzet miatt idén általában csak kisebb megemlékezéseket tartanak az önkormányzatok. \r

","shortLead":"Országszerte leróják tiszteletüket valamilyen formában a forradalom évfordulóján, de a járványhelyzet miatt idén...","id":"20201023_1956_zaszlofelvonas_es_esemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0e9e20-e7e9-4d11-b0ac-e57a1964dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e7d771-1ea2-4da9-b4c7-0699bcbc3a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_zaszlofelvonas_es_esemenyek","timestamp":"2020. október. 23. 08:52","title":"A koronavírus közbeszólt, idén a zászlófelvonás az egyetlen központi esemény a frorradalom évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","shortLead":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","id":"20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bd4d28-bcae-4c1f-b294-401a4ffb4529","keywords":null,"link":"/elet/20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","timestamp":"2020. október. 23. 21:44","title":"Nagy-Britannia visszaad 5000 lopott műkincset Iraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre, diplomataútlevelet használ a Fradi egykori focistája, de titokzatos feladatokra megbíztak egy olimpiai bajnok kajakost is. A kapcsolat annyira szoros, hogy amikor megkérdeztük Szöllősi Györgyöt a feladatairól, akkor a külügy válaszolt helyette. ","shortLead":"Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre...","id":"20201022_sportolok_kulugyminiszterium_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448e419-5e61-4ed2-acfe-db69122a4ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_sportolok_kulugyminiszterium_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"Egyre több sportoló van a külügy körül, és egyre titokzatosabb, mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]