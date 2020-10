Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka, az elnökséget is csupán valóságshownak tartja.","shortLead":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka...","id":"20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf37a5b9-0cd2-4a92-9ca0-05d625699980","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 05:50","title":"Biden: A Trump-kormányzat fehér zászlóval adta meg magát a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda este 368,83-ig jutott.\r

","shortLead":"Szerda este 368,83-ig jutott.\r

","id":"20201029_forint_euro_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074a1ab-4e12-4bfe-a43f-84936313092f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 29. 07:14","title":"Apró erősödéssel nyitott a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még csak azt sem lehet tudni, hogy hol temették el az állatokat a szadai önkormányzat szerint. Egy uniós rendelet alapján pedig eleve el kellett volna égetni a tetemeket.","shortLead":"Még csak azt sem lehet tudni, hogy hol temették el az állatokat a szadai önkormányzat szerint. Egy uniós rendelet...","id":"20201028_szadai_halott_elefantok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d7284e-8f27-4bd9-a7e0-17592ed9ae25","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_szadai_halott_elefantok","timestamp":"2020. október. 28. 21:41","title":"Az önkormányzat sem tud semmit az elpusztult szadai elefántokról, a kormányhivatalhoz fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0626b204-e714-4b6e-aa04-2d2460114187","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nagy a titkolózás, de a milliárdos állami támogatás miatt fény derült a Budapesten készülő projektre. A történethez kapcsolódik a Gellért-hegyi sikló ügye is. ","shortLead":"Nagy a titkolózás, de a milliárdos állami támogatás miatt fény derült a Budapesten készülő projektre. A történethez...","id":"20201029_Elmenyvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0626b204-e714-4b6e-aa04-2d2460114187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be95de2-161f-49c3-882a-f2a9a09d049f","keywords":null,"link":"/360/20201029_Elmenyvaros","timestamp":"2020. október. 29. 06:40","title":"Élményvárossá tennék Budapestet, 3 milliárdot már kaptak hozzá az államtól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megduplázódhat a kapacitás.","shortLead":"Megduplázódhat a kapacitás.","id":"20201028_Orvostanhallgatok_BMjarmuvekkel_mennek_tesztelni_hogy_birjak_az_iramot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc87a1e-4df5-403f-a87f-f840ab10b764","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Orvostanhallgatok_BMjarmuvekkel_mennek_tesztelni_hogy_birjak_az_iramot","timestamp":"2020. október. 28. 19:50","title":"Orvostanhallgatók BM-járművekkel mennek tesztelni, hogy bírják az iramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati demokráciák számára. ","shortLead":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati...","id":"20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9899d44-94b8-4c7a-9203-ab2d19f3013e","keywords":null,"link":"/360/20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","timestamp":"2020. október. 28. 07:36","title":"Amerikai professzorok: Orbánt a hatalom érdekli, ehhez csak eszköz a vallás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindig egyértelmű, hogy egy ár tartalmazza-e az áfát vagy sem. Ha egy szerződésbe csak 10 ezer forintot írunk, akkor az nettó vagy bruttó összeg? Különösen érdekes a kérdés a lakásáfa-változás miatt, hogy a bruttó vagy a nettó érték alapján kell megfizetni az illetéket.","shortLead":"Nem mindig egyértelmű, hogy egy ár tartalmazza-e az áfát vagy sem. Ha egy szerződésbe csak 10 ezer forintot írunk...","id":"20201028_Mikor_kell_az_afat_hozzaadni_az_arhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8581c945-1284-487f-a5a8-f08830f085fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mikor_kell_az_afat_hozzaadni_az_arhoz","timestamp":"2020. október. 28. 13:16","title":"Mikor kell az áfát hozzáadni az árhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen termelt antitestek szintje \"egészen gyorsan\" csökken a megfertőződést követően – állapították meg brit kutatók.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus ellen termelt antitestek szintje \"egészen gyorsan\" csökken a megfertőződést követően – állapították meg...","id":"20201028_koronavirus_antitestek_mennyisege_a_fertozest_kovetoen_immunitas_meddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef5f2e6-5409-43ab-a984-58bbf64cd5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_koronavirus_antitestek_mennyisege_a_fertozest_kovetoen_immunitas_meddig","timestamp":"2020. október. 28. 19:03","title":"Tényleg immunissá válhatunk a koronavírusra, csakhogy ez meglepően kevés ideig marad így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]