A 70 éves Bernard Arnault a csúcsra ért: a francia üzletember részvényárfolyamok alapján kalkulált vagyona néhány napja átlépte a 100 milliárd dolláros álomhatárt. Az európaiak közül elsőként sikerült ez neki, a Financial Timesnak ebből az alkalomból adott interjújában egyszerű magyarázatot adott minderre: ő bizony szeret mindig mindenben első lenni!

Franciaországban persze ez az elsőség nem újdonság, de most Európában is megszerezte az aranyérmet, miután hosszú ideig a leggazdagabb európai a leginkább a Zara divatmárkáról ismert Inditex spanyol alapítója, Amancio Ortega volt.

A francia üzletember birodalmának zászlóshajója az LVMH, vagyis a Louis Vuitton Moët Hennessy, amelyben az Arnault-család részesedése 47 százalék. És amely rekordsebességgel tör előre a párizsi tőzsdén. Így érhette el – a Bloomberg összesítése alapján – Bernard Arnault a százmilliárd dolláros álomhatárt.

Bernard Arnault és felesége, Helene Mercier-Arnault © AFP / Ludovic Marin

Ez egyébként a bronzéremhez elég a világon: Jeff Bezos, az Amazon alapítója és a Microsoft korábbi vezetője, Bill Gates előzi csak meg. Előbbinek amúgy a feleségével kötött válópert követően, utóbbinak pedig jótékonysági felajánlásai miatt dollár tízmilliárdokkal csökkent a vagyona, ám ez sem veszélyezteti pozíciójukat, eközben Ortega 69 milliárdos vagyona ma már csak a hatodik helyre elegendő.

Aranyérmes Bernard Arnault viszont abban, hogy az ő vagyona növekedett a legsebesebben a világ 500 leggazdagabb embere között az elmúlt esztendőben: több mint 32 milliárd dollárral. Nála nagyobb növekedést csak Bezos exfelesége tudott elkönyvelni, MacKenzie Bezos 38,3 milliárdja azonban csupán a 22. helyre elegendő.

© MTI / EPA / Ian Langsdon

A luxus ura

Bernard Arnault 1949-ben született a franciaországi Roubaix-ban. Apja egy tervezőcéget vezetett, 1971-ben, a diploma megszerzése után itt kezdte karrierjét. Öt évvel később meggyőzte apját, hogy az építkezés helyett inkább az ingatlanfejlesztésre koncentráljanak, 1979-ben már a cég éléről irányította a Ferret-Savinel munkáját.

A luxuspiacra öt évvel később lépett be a Financière Agache befektetőcég megvásárlásával, ezt pedig a Boussac textilipari cég megszerzése követte, amellyel a tulajdonába került a Christian Dior divatház és a Le Bon Marché üzletház is.

A vagyona alapját adó luxusóriás, az LVMH 1987-ben alakult, ám ekkor még Arnault nélkül. Ő volt azonban az, aki a két összeolvadó cég, a Louis Vuitton és a Moët Henessy vezetői között egy vitát elsimított – aztán be is szállt. Ezt aztán soha nem látott luxusmárkafelvásárlás követte: a cégé lett többek között a Kenzo, a Céline, a Guerlain, a Marc Jacobs, a Fendi, a DKNY is. A sajtóban is megvetette a lábát Arnault: az üzleti köréhez tartozik a Les Échos francia gazdasági lap.

© AFP / Georges Gobet

Az elmúlt hónapokban azonban nem ezek miatt került a hírekbe: az egyik első adakozóként ajánlott pénzt saját vagyonából 200 millió eurót a Notre-Dame felújítására az áprilisi tűzvész után.

Rihanna fő szponzora Bernard Arnault

Mi Arnault titka? Sasszeme van: felismeri a változásokat, és főként azt, hogy miképp lehet ebből pénzt csinálni. Ő fedezte fel például Rihannát, az énekesnőt a párizsi divat számára. Míg a francia elit jórésze még mindig a világ közepének képzeli Franciaországot,

Bernard Arnault globálisan gondolkodik.

Ő maga nem divattervező ugyan, és nem is tartozik a legfiatalabb korosztályhoz, ám egy dolgot nála jobban senki nem tud: hogy a divat világa roppant gyorsan változik, és még sebesebben globalizálódik. Bár vagyonát Bernard Arnault a hagyományos francia sikerágazatokban szerezte meg, divat, parfümök, borok és pezsgők, de mindig figyelt arra, hogy túllásson Franciaország határain. Míg a korabeli vállalkozók többsége beérte a hazai piaccal, és legfeljebb az Európai Unióba merészkedett, Bernard Arnault a világot akarta meghódítani. Ott, ahol rohamtempóban növekszik a dollármilliomosok száma, azoké, akik már megengedhetik maguknak a francia luxust. Arnault cégei ezt árulják nekik New Yorktól Sanghajig.

Az elsők között fedezte fel a francia divat és a bordeaux-i borok számára a hatalmas kínai piacot. Ez nem csak azt jelenti, hogy az 1,4 milliárd fős piacon rekordokat döntöget a francia export ezen a téren, hanem azt is, hogy már el sem kell szállítani az árut: repülőgépek hozzák Párizsba a pénzes turistákat a Mennyei Birodalomból. Akiket azután kínaiul folyékonyan beszélő partnerek üdvözölnek a méregdrága párizsi üzletekben. Trump kereskedelmi háborúja némiképp lelassította ugyan a kínaiak vásárlási kedvét, de helyette ott vannak az amerikai nők, akik továbbra is bolondulnak a párizsi sikkért.

Rihanna © AFP / Angela Weiss

Arnault és Macron: kölcsönös előnyök

A változás azonban nem csak a globalizációban rejlő lehetőségek felismerését jelentette. Ugyan 70 éves, és úgy tartják, papos modora van, meglátta Rihannában azt, ami a párizsi divat első fekete arcává tette az énekesnőt. Nemrég megnyílt divatháza, a Fenty abból az inkubátorházból került a piacra, melyet Bernard Arnault hozott létre tehetséges fiatal vállalkozók számára. A Barbadoson született énekesnő üzleti tehetség is, aki azt vallja, mindenkinek olyan ruhát kell viselnie, amely passzol bőrének színéhez.

Arnault nem csak ezzel lepte meg a világot, de azzal is, amikor konzervatív üzletemberként beállt a fiatal liberális politikus mögé, aki reformokkal akarja versenyképessé tenni Franciaországot és Európát. Emmanuel Macronról van szó, aki politikai karrierjét egy szocialista kormány gazdasági minisztereként kezdte, majd reformjai támogatására centrista mozgalmat indított, ezzel aratott sikert, és választották államfővé. Arnault támogatása pedig az üzletember számára is kifizetődött: amióta Macron elnök, a párizsi tőzsde indexe is emelkedésnek indult, így juthatott el ő is a csúcsra.

© AFP / MArtin Bureau

És mivel a tőzsde New Yorkban is egyre-másra termeli a milliomosokat, így fogyasztókban aligha lesz hiány. Vagyis valószínűleg a jövőben sem kell aggódnia Bernard Arnault-nak, mert bár vagyonát tekintve még csak bronzérmes a világon, de ha az idén is oly gyorsan növeli a vagyonát, mint tavaly, akkor könnyen lehet, hogy jövőre már első lesz. És mint tudjuk: a 70 éves Bernard Arnault szeret első lenni.