[{"available":true,"c_guid":"100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","shortLead":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","id":"20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82327234-d832-434d-8201-1c6aa68f3edd","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","timestamp":"2020. november. 01. 11:05","title":"A rendőrség elfogta a pécsi gyilkosság elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és Amszterdamban. ","shortLead":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és...","id":"202044_parkolasieselymero_helykereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7716330-0555-469b-81c9-a79c63de4693","keywords":null,"link":"/360/202044_parkolasieselymero_helykereses","timestamp":"2020. november. 01. 16:10","title":"Egy új app megmondja, hol milyen eséllyel találunk szabad parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39824ce2-1e84-4cd7-ae83-2612274452d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem lesz olyan egyszerű kicseréltetni az iPhone 12 kameráját, ha véletlenül bemondaná az unalmast az egység. Pontosabban kicserélni egyszerű lesz, csak épp működni nem fog rendesen.","shortLead":"A jelek szerint nem lesz olyan egyszerű kicseréltetni az iPhone 12 kameráját, ha véletlenül bemondaná az unalmast...","id":"20201102_apple_iphone_12_iphone_12_pro_kamera_ifixit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39824ce2-1e84-4cd7-ae83-2612274452d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ca9cad-1d39-4023-bb9d-b034ba879aed","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_iphone_12_pro_kamera_ifixit","timestamp":"2020. november. 02. 17:03","title":"Volna itt egy kis probléma az iPhone 12 kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"","category":"360","description":"A liberális demokráciát nagy gondok nyomasztják belülről, köszönhetően többek közt a lengyel keresztény fundamentalistáknak, valamint a cinikus magyar „keresztényeknek”, írja az osztrák lap.","shortLead":"A liberális demokráciát nagy gondok nyomasztják belülről, köszönhetően többek közt a lengyel keresztény...","id":"20201101_Der_Standard_Ha_osszeomlik_a_vilagrend_az_Magyarorszagnak_is_koszonheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720da246-4cbd-4075-aa6c-8bfe9e3c573a","keywords":null,"link":"/360/20201101_Der_Standard_Ha_osszeomlik_a_vilagrend_az_Magyarorszagnak_is_koszonheto","timestamp":"2020. november. 01. 09:00","title":"Der Standard: Ha összeomlik a világrend, az Magyarországnak is köszönhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","shortLead":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","id":"20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4379af9-2b6b-4c97-9109-f3a47cf09e59","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","timestamp":"2020. november. 01. 15:31","title":"Nem fogja kitalálni, ki nyerte Paks II. biztosítási alkuszi tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki viszgálat, akár egy évig is tarthat.","shortLead":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki...","id":"20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced11b77-5b01-479b-a9ea-ff7bd092d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","timestamp":"2020. november. 02. 20:28","title":"Számvevőszéki vizsgálatot kért a Momentum Koncz Zsófia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","shortLead":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","id":"20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca28ebb4-b569-4e1c-ad12-9ca0cdb1f422","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","timestamp":"2020. november. 01. 16:15","title":"\"Az iskola nem gyerekmegőrző\" - állásfoglalás az iskolabezárások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]