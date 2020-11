Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","id":"20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2d783-ef2f-4cda-947e-91595456b900","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","timestamp":"2020. november. 01. 17:42","title":"Müller Cecília: Szigorítunk, mert szigorítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff19f822-9b51-4642-aed2-dc5b9d9af42d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Izland elleni sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtező döntőjére és a két Nemzetek Ligája meccsre a szövetségi kapitány 27 játékossal készül.","shortLead":"Az Izland elleni sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtező döntőjére és a két Nemzetek Ligája meccsre a szövetségi kapitány...","id":"20201102_izland_eurpa_bajnoksag_potselejtezo_rossi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff19f822-9b51-4642-aed2-dc5b9d9af42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeadf1b9-d109-4748-b605-0af509c4ae0e","keywords":null,"link":"/sport/20201102_izland_eurpa_bajnoksag_potselejtezo_rossi","timestamp":"2020. november. 02. 16:45","title":"Rossi: Kleinheisler visszakerült a keretbe, Szoboszlai gyalog is hazajönne játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","shortLead":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0becc5-a5c0-415a-b963-713851a0db8e","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","timestamp":"2020. november. 02. 06:17","title":"Túlterhelődött az otthoni tesztelés rendszere Stockholmban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25311ed9-1dc0-4d56-9a64-fa8a08e8d7d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandiában egy elszabadult metrószerelvény kiütötte a bakot a végállomáson, és továbbhajtott. Egy szobor állította meg.","shortLead":"Hollandiában egy elszabadult metrószerelvény kiütötte a bakot a végállomáson, és továbbhajtott. Egy szobor állította...","id":"20201102_metro_baleset_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25311ed9-1dc0-4d56-9a64-fa8a08e8d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9674ac26-1e3f-4deb-9dc3-0b7409812a76","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_metro_baleset_szobor","timestamp":"2020. november. 02. 11:46","title":"Bálnauszony tartotta meg a semmibe guruló metrószerelvényt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9dcc208-81cf-4d9e-bbfe-45b986e89fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi órás és az októberi iPhone-os bemutató után is van még valami az Apple tarsolyában. A vállalat jövő kedden újabb online eseményre invitálja az érdeklődőket. A meghívóra a dátumon kívül csak Steve Jobs ikonikussá vált mondását írták: One more thing. Ami ebben valószínűleg az első Apple új, saját chipjével szerelt első számítógépet jelenti.","shortLead":"A szeptemberi órás és az októberi iPhone-os bemutató után is van még valami az Apple tarsolyában. A vállalat jövő...","id":"20201102_apple_mac_bemutato_apple_silicon_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9dcc208-81cf-4d9e-bbfe-45b986e89fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b70262a-b4fa-4f3d-88e2-56bd7a9a0437","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_mac_bemutato_apple_silicon_processzor","timestamp":"2020. november. 02. 18:51","title":"Jövő kedden előáll valamivel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"Mester Csaba","category":"360","description":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után, hogy elkészítette, előállt Homegrown című albumával.","shortLead":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után...","id":"202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f262-cf2d-475a-8ecd-3207b763a136","keywords":null,"link":"/360/202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","timestamp":"2020. november. 02. 17:00","title":"Az eltűnt idő nyomában járhatunk Neil Young új lemezét hallgatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet jelenítsenek meg maguk mögött a beszélgetésben.","shortLead":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet...","id":"20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e7a31-2b6f-447e-a630-5a1a05855c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","timestamp":"2020. november. 02. 16:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, már kezdheti válogatni a képeket hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper saját bevallása szerint családi okokból hagyta ki a Sztárban sztár felvételét.","shortLead":"A rapper saját bevallása szerint családi okokból hagyta ki a Sztárban sztár felvételét.","id":"20201102_curtis_sztarban_sztar_rapper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083dfe19-54ad-4b29-b480-f15ff8079088","keywords":null,"link":"/elet/20201102_curtis_sztarban_sztar_rapper","timestamp":"2020. november. 02. 12:23","title":"Curtis jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]