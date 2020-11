Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint azért van szükség szigorításokra, mert a mostani intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint azért van szükség szigorításokra, mert a mostani intézkedések nem elegendőek a járvány...","id":"20201103_orban_viktor_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498d338-c529-403e-9119-ccc3618cf2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_orban_viktor_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 03. 11:53","title":"Kora este jelenti be Orbán az új járványügyi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötödével kevesebb új autó állt forgalomba novemberig, mint tavaly, a használt autók importja pedig 10 százalékkal meghaladta az újakét.","shortLead":"Ötödével kevesebb új autó állt forgalomba novemberig, mint tavaly, a használt autók importja pedig 10 százalékkal...","id":"20201103_Joval_tobb_hasznalt_auto_erkezett_Magyarorszagra_novemberig_mint_uj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2eec77-b1e1-4e9d-acf9-04b67a7d880b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Joval_tobb_hasznalt_auto_erkezett_Magyarorszagra_novemberig_mint_uj","timestamp":"2020. november. 03. 10:50","title":"Jóval több használt autó érkezett Magyarországra novemberig, mint új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582589ef-d556-4dd2-bde5-6f38fdb27c92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hozzá pedig Eminem támogatását. 