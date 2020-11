Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27185f38-61cc-4d71-be17-c7dbbeaa4c68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja röppent fel a hír, hogy jövő tavasszal érkezhet a sminktükörszerűen összecsukható Galaxy telefon újabb változata, a Galaxy Z Flip 2. Az ugyan késhet, cserébe a jóval többek által kedvelt S-széria új modellje hamarabb kerülhet piacra.

","shortLead":"Néhány napja röppent fel a hír, hogy jövő tavasszal érkezhet a sminktükörszerűen összecsukható Galaxy telefon újabb...","id":"20201105_samsung_galaxy_z_flip2_keslekedes_galaxy_s21_megjelenes_datum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27185f38-61cc-4d71-be17-c7dbbeaa4c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc41a28-c0c6-4503-96c6-8cc74bf9816b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_samsung_galaxy_z_flip2_keslekedes_galaxy_s21_megjelenes_datum","timestamp":"2020. november. 05. 15:03","title":"A vártnál korábban jöhet a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","shortLead":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","id":"20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a884e-e795-45c1-a2f1-cbe25f63f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","timestamp":"2020. november. 06. 08:24","title":"November végén tesztelhetik a budapesti tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.","shortLead":"Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.","id":"20201105_Benyujtotta_a_kormany_az_uj_veszelyhelyzeti_torvenyjavaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2051ae-bf1d-43b6-9d36-705eb0b1bfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Benyujtotta_a_kormany_az_uj_veszelyhelyzeti_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. november. 05. 15:48","title":"Benyújtotta a kormány az új veszélyhelyzeti törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai videokonferenciájukon. A témának különös aktualitást adnak az újabb terrortámadások. Az EU-ban egy új keretszabály készül, amely lehetővé tenné, hogy bizonyos felügyeleti jogokat egy központi hatóság vegyen át szükség esetén.","shortLead":"Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai...","id":"20201105_Az_EU_uj_penzmosas_es_terrorizmus_elleni_szabalyokat_tervez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef34f57-9e6c-43e0-b223-d1c469ac6069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Az_EU_uj_penzmosas_es_terrorizmus_elleni_szabalyokat_tervez","timestamp":"2020. november. 05. 09:35","title":"Az EU hatékonyabb szabályokat tervez a pénzmosás és terrorizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban.","id":"20201105_koronavirus_nemetorszag_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b12f1dd-8b15-4ebe-8256-7352c3e3f035","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_koronavirus_nemetorszag_rekord","timestamp":"2020. november. 05. 14:09","title":"Németországban rekordot döntött a járvány: csaknem 20 ezer fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae82031-c2e4-4283-8183-873a3f45a0fe","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nagy a felzúdulás, hiszen az interneten nincs korlátozás.","shortLead":"Nagy a felzúdulás, hiszen az interneten nincs korlátozás.","id":"20201105_A_szupermarketek_csak_a_legszuksegesebb_dolgokat_arusithatjak_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae82031-c2e4-4283-8183-873a3f45a0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf39438f-aa2d-467d-bd82-6daf227dd402","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_A_szupermarketek_csak_a_legszuksegesebb_dolgokat_arusithatjak_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"A szupermarketek csak a legszükségesebb dolgokat árusíthatják Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszteren kívül öt újabb fertőzöttet jelentettek az országban. Mindannyian külföldiek.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszteren kívül öt újabb fertőzöttet jelentettek az országban. Mindannyian külföldiek.","id":"20201105_szijjarto_peter_kambodzsa_thaifold_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b706f5-3e17-490d-bccc-caf9e42ff04c","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_szijjarto_peter_kambodzsa_thaifold_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 05. 15:10","title":"Szijjártó egymaga tette ki az új thaiföldi koronavírus-fertőzöttek hatodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 2,8 millió forinttal drágább az eddigi csúcsmodell GTI Clubsportnál. ","shortLead":"Az újdonság 2,8 millió forinttal drágább az eddigi csúcsmodell GTI Clubsportnál. ","id":"20201105_mindennek_a_teteje_bearaztak_a_320_loeros_volkswagen_golf_rt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29987f16-ee3f-4fbe-94dc-0feba2738b43","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_mindennek_a_teteje_bearaztak_a_320_loeros_volkswagen_golf_rt","timestamp":"2020. november. 05. 09:21","title":"Mindennek a teteje: beárazták a 320 lóerős Golf R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]