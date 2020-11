Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da3da3f9-fc87-418b-91c6-c403a00f485c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves és igen elismert benchmark alkalmazás, az AnTuTu pontszámai alapján összeállt a csúcstelefonok és a középkategóriás telefonok 2020. októberi toplistája.","shortLead":"A neves és igen elismert benchmark alkalmazás, az AnTuTu pontszámai alapján összeállt a csúcstelefonok és...","id":"20201110_antutu_2020_oktober_legerosebb_mobilok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3da3f9-fc87-418b-91c6-c403a00f485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2d116a-e016-470a-8644-20a6b7f4613e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_antutu_2020_oktober_legerosebb_mobilok","timestamp":"2020. november. 10. 09:03","title":"Ezek most a legerősebb csúcs- és középkategóriás telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","shortLead":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","id":"20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ff95d7-f9f4-41a7-bcff-bd7745ee68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","timestamp":"2020. november. 09. 12:01","title":"Halálosan megfenyegette az önkormányzati képviselőt, mert nem oldotta meg az óvodai parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg majdnem 10 ezer katona hiányzik a brit hadseregből, amit a jelek szerint robotokkal helyettesítenének.","shortLead":"Jelenleg majdnem 10 ezer katona hiányzik a brit hadseregből, amit a jelek szerint robotokkal helyettesítenének.","id":"20201109_robot_katona_brit_hadsereg_harci_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d630f2d3-5841-4d8a-ae66-9d6371eee4f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_robot_katona_brit_hadsereg_harci_robot","timestamp":"2020. november. 09. 11:33","title":"Robotokkal töltenék fel a hadsereget a britek, nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","shortLead":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","id":"20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b57558-a1dd-43c8-a65f-4aa6e1efc6d8","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","timestamp":"2020. november. 09. 15:20","title":"Hont: Újabb szigorítások, ezt most be kell vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597b5ba9-157e-4d0b-96bc-c893043b0403","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagyipari halászat közben nem csak azokat a tengeri élőlényeket fogják ki, amelyeket szeretnének, hanem rengeteg védett és veszélyeztetett élőlény is elpusztul eközben. ","shortLead":"A nagyipari halászat közben nem csak azokat a tengeri élőlényeket fogják ki, amelyeket szeretnének, hanem rengeteg...","id":"20201110_Egy_kilogrammnyi_garnelarak_miatt_hatszor_annyi_mas_tengeri_eloleny_pusztul_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597b5ba9-157e-4d0b-96bc-c893043b0403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5a2c9d-d4d4-4559-889c-3fd9fb5fc76c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Egy_kilogrammnyi_garnelarak_miatt_hatszor_annyi_mas_tengeri_eloleny_pusztul_el","timestamp":"2020. november. 10. 13:00","title":"Egy kiló garnélarák miatt hat kiló más tengeri élőlény pusztul el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindez azután történt, hogy Szarka Gábor kancellár pénteken megtiltotta az oktatást az egyetemen. ","shortLead":"Mindez azután történt, hogy Szarka Gábor kancellár pénteken megtiltotta az oktatást az egyetemen. ","id":"20201108_SZFE_oktatok_Neptun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76080774-9ed7-48e9-9eb2-d541999a3019","keywords":null,"link":"/elet/20201108_SZFE_oktatok_Neptun","timestamp":"2020. november. 08. 18:03","title":"SZFE: Elvették az oktatók Neptun-hozzáférését, pedig vizsgákat kellene kiírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","shortLead":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","id":"20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368636f-845e-48aa-98a1-d9bc7f20d7dc","keywords":null,"link":"/elet/20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Kisebb elváltozásokat találtak Majka tüdején, a rapper egy ideig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák szaglása olyannyira kiváló, hogy a szervezetben megbúvó koronavírust is képesek felismerni.","shortLead":"A kutyák szaglása olyannyira kiváló, hogy a szervezetben megbúvó koronavírust is képesek felismerni.","id":"20201110_kutyaorr_szaglas_kutya_covid_19_koronavirus_pcr_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d6de20-44b3-4671-8be2-fdf50e7bb3a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_kutyaorr_szaglas_kutya_covid_19_koronavirus_pcr_teszt","timestamp":"2020. november. 10. 11:03","title":"Új koronavírusteszt, amely közel 100%-os: a kutyák a PCR-nél is hamarabb bejelezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]