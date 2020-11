Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterelnök 2009-ben már tárgyalt Bidennel, szerinte Orbánék arra építettek, hogy vele úgysem fognak tudni jó viszonyt kialakítani.","shortLead":"Az egykori miniszterelnök 2009-ben már tárgyalt Bidennel, szerinte Orbánék arra építettek, hogy vele úgysem fognak...","id":"20201110_Bajnai_usa_joe_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54769ff-8796-46ce-8372-76a27b003afc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Bajnai_usa_joe_biden","timestamp":"2020. november. 10. 17:11","title":"Bajnai: Az Egyesült Államokban nemsokára számba veszik, ki melyik sorban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","shortLead":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","id":"20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61d169-68f1-4e83-84d0-77fb2e3899a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 17:09","title":"Szlovákiában meghosszabbították 45 nappal a vészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy irányba mutat a főváros kerületeinek döntése: kötelező (lesz) a közterületi maszkviselés. Összeszedtük azokat a városrészeket, ahol már határoztak a kérdésben, illetve akadt egy kakukktojás: Újpesten a polgármester konzultációt indított.","shortLead":"Egy irányba mutat a főváros kerületeinek döntése: kötelező (lesz) a közterületi maszkviselés. Összeszedtük azokat...","id":"20201111_keruletek_maszkviseles_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d68a84-dcff-4121-9998-040f9d289f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_keruletek_maszkviseles_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 17:23","title":"A legtöbb fővárosi kerület minden közterületre előírja a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet a komolyabb szállítmány.","shortLead":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet...","id":"20201111_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f885c9-d6fa-4eb5-b8c7-7e85fe4f7a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 20:48","title":"Szijjártó: Másfél héten belül érkezik az orosz oltóanyagminta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting Brake néven. Ezt próbáltuk ki a hazai bemutatón. ","shortLead":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting...","id":"20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86836fd7-7d93-440b-a512-b3ada7be359a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","timestamp":"2020. november. 10. 12:25","title":"Kipróbáltuk a legszebb Passatot, a megújult Arteont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek gyámnak.","shortLead":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek...","id":"20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1866cac-7fdf-4468-ae15-01e501c2ee6a","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","timestamp":"2020. november. 11. 08:58","title":"Nem engedte a bíróság, hogy Britney Spears megszabaduljon az apja gyámságától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat ki 90 napon belül.","shortLead":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat...","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a5ceae-d013-4da7-b8ab-d06d9712fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","timestamp":"2020. november. 10. 16:14","title":"Szorongás, depresszió, álmatlanság – a Covid-19-ből felgyógyultak ötöde ilyet is tapasztal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597b5ba9-157e-4d0b-96bc-c893043b0403","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagyipari halászat közben nem csak azokat a tengeri élőlényeket fogják ki, amelyeket szeretnének, hanem rengeteg védett és veszélyeztetett élőlény is elpusztul eközben. ","shortLead":"A nagyipari halászat közben nem csak azokat a tengeri élőlényeket fogják ki, amelyeket szeretnének, hanem rengeteg...","id":"20201110_Egy_kilogrammnyi_garnelarak_miatt_hatszor_annyi_mas_tengeri_eloleny_pusztul_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=597b5ba9-157e-4d0b-96bc-c893043b0403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5a2c9d-d4d4-4559-889c-3fd9fb5fc76c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Egy_kilogrammnyi_garnelarak_miatt_hatszor_annyi_mas_tengeri_eloleny_pusztul_el","timestamp":"2020. november. 10. 13:00","title":"Egy kiló garnélarák miatt hat kiló más tengeri élőlény pusztul el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]