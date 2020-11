Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alaphoz szükséges rendeletet sem fogja megszavazni.","shortLead":"A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alaphoz szükséges rendeletet sem fogja megszavazni.","id":"20201116_Portfolio_Magyarorszag_megvetozza_az_EUkoltsegvetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c346779-bf3b-4d33-9b17-6bb1d2f896cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Portfolio_Magyarorszag_megvetozza_az_EUkoltsegvetest","timestamp":"2020. november. 16. 11:37","title":"A magyar kormány megvétózza az EU-költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz streaminghálózatot sikerült lekapcsolni.","shortLead":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz...","id":"20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54417644-805d-447f-8c55-ccfc00467f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","timestamp":"2020. november. 16. 11:03","title":"Viszlát, ingyen Netflix: 5500 illegális szervert kapcsoltak le Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összességében nem kielégítő – így foglalja össze a friss GRECO-jelentés, hogyan (nem) felelnek meg a magyarországi korrupcióellenes előírások azoknak az ajánlásoknak, amelyeket a szervezet még 2015-ben fogalmazott meg. Az elmúlt két évben szinte semmilyen előrehaladás nem volt a javaslatok teljesítésében.","shortLead":"Összességében nem kielégítő – így foglalja össze a friss GRECO-jelentés, hogyan (nem) felelnek meg a magyarországi...","id":"20201117_greco_magyarorszag_korrupcio_orszaggyulesi_kepviselok_birak_ugyeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2b10fc-2925-4e0d-96e8-79951cf449f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_greco_magyarorszag_korrupcio_orszaggyulesi_kepviselok_birak_ugyeszek","timestamp":"2020. november. 17. 07:08","title":"Az újabb GRECO-jelentés is elégedetlen a magyarországi korrupcióellenes intézkedésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Immár másodszor hagy fel a színészettel, de nem mondta ki, hogy végleg.","shortLead":"Immár másodszor hagy fel a színészettel, de nem mondta ki, hogy végleg.","id":"20201116_michael_j_fox_szinesz_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3b9a78-c05c-4b68-bff6-9b91a0b90982","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_michael_j_fox_szinesz_visszavonulas","timestamp":"2020. november. 16. 20:06","title":"Újra visszavonul a színészettől Michael J. Fox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982fa1c8-52c8-4a9e-a452-d911d85ca1e9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyúzópróbán a Ford Performance első európai szabadidőautója, a Puma ST, mely szerény 3 hengeres motorja ellenére is az egekbe képes katapultálni a sofőr adrenalinszintjét. ","shortLead":"Nyúzópróbán a Ford Performance első európai szabadidőautója, a Puma ST, mely szerény 3 hengeres motorja ellenére is...","id":"20201116_vadmacska_kiprobaltuk_a_200_loeros_ford_puma_stt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982fa1c8-52c8-4a9e-a452-d911d85ca1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ca8c6-e8f5-40e2-ae63-8840324ff74d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_vadmacska_kiprobaltuk_a_200_loeros_ford_puma_stt","timestamp":"2020. november. 16. 07:59","title":"Vadmacska: kipróbáltuk a 200 lóerős Ford Puma ST-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van túl a SpaceX. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van...","id":"20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36667bdb-b5bd-41c8-802c-3a0ba1e510e0","keywords":null,"link":"/360/20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","timestamp":"2020. november. 16. 08:00","title":"Radar360: Az egyetemistákat tesztelni, a katonákat lázmérőzni vezénylik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is kialakultak.","shortLead":"A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is...","id":"20201116_szovodmeny_koronavirus_tappenz_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1401b14f-2eb9-459d-8819-7186ac49693d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szovodmeny_koronavirus_tappenz_fertozes","timestamp":"2020. november. 16. 12:03","title":"Súlyos szövődményei lettek, 8 hónapja van táppénzen egy koronavíruson átesett magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Úgy tűnik, Dániának önállóan kell megrendeznie a női kontinenstornát.","shortLead":"Úgy tűnik, Dániának önállóan kell megrendeznie a női kontinenstornát.","id":"20201116_kezilabda_eb_norvegia_tarsrendezo_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b18ac-208e-4d3e-a169-7d93c9863e53","keywords":null,"link":"/sport/20201116_kezilabda_eb_norvegia_tarsrendezo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 15:38","title":"Kiszáll a 2,5 hét múlva kezdődő kézilabda-Eb rendezéséből Norvégia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]