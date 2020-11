Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","shortLead":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","id":"20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa4e5-be39-4e1b-ba3e-b0a68f915937","keywords":null,"link":"/elet/20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","timestamp":"2020. november. 16. 14:28","title":"Plexifal választotta el a Mikulást a gyerekektől Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394c6ae5-3234-4766-b5ba-9924a7f55edb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonelem gyakorlatilag kilapította az alatta lévő Volkswagen Polót.","shortLead":"A betonelem gyakorlatilag kilapította az alatta lévő Volkswagen Polót.","id":"20201116_Ottonnas_zajvedofal_zuhant_egy_autora_egy_nemet_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=394c6ae5-3234-4766-b5ba-9924a7f55edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e09c57-f282-47f9-91a2-03b9c43bad21","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Ottonnas_zajvedofal_zuhant_egy_autora_egy_nemet_autopalyan","timestamp":"2020. november. 16. 18:20","title":"Öttonnás zajvédő fal zuhant egy autóra egy német autópályánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak róla. A szívfájdalmukat egy ingyenes játék igyekszik enyhíteni.","shortLead":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak...","id":"20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5beffe-4694-42aa-9fc6-b477f7170443","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","timestamp":"2020. november. 16. 13:03","title":"Csináltak egy ingyenes játékot azoknak, akik lemaradtak a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt Kelet-Jeruzsálemben - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű hírportál. Az új telep palesztinok által lakott területeket vágna el egymástól.","shortLead":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt...","id":"20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa8379c-1f75-4dd6-9ddc-6aeaa2b769ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","timestamp":"2020. november. 15. 20:26","title":"Több mint 1200 új lakás felépítésére hirdettek pályázatot Kelet-Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd2a0f8-7398-44c0-a685-e4042052da2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben összesen 23 lakónál és 6 dolgozónál igazolták a fertőzést.","shortLead":"Az intézményben összesen 23 lakónál és 6 dolgozónál igazolták a fertőzést.","id":"20201116_Koronavirus_kecskemeti_idosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd2a0f8-7398-44c0-a685-e4042052da2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c9753-9bff-4cbc-b0ae-84a808716ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Koronavirus_kecskemeti_idosotthon","timestamp":"2020. november. 16. 14:47","title":"Hárman meghaltak koronavírusban egy kecskeméti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9a3a51-bbb4-4f45-9199-cbd128b2b322","c_author":"HVG","category":"360","description":"Német tudósok érdekes amerikai kísérlete tévhitet oszlathat.","shortLead":"Német tudósok érdekes amerikai kísérlete tévhitet oszlathat.","id":"202046_a_fenyszennyezes_merese_most_mar_vilagos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d9a3a51-bbb4-4f45-9199-cbd128b2b322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0237ca-524e-4ffc-9235-cdd9e00a6ae0","keywords":null,"link":"/360/202046_a_fenyszennyezes_merese_most_mar_vilagos","timestamp":"2020. november. 16. 14:00","title":"Nagyon úgy tűnik, mégsem a közvilágítás a ludas a fényszennyezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccb701e-1564-42eb-b434-e529a1ff0e96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt tettük, amit tennünk kellett. Így lettünk hősök.","shortLead":"Azt tettük, amit tennünk kellett. Így lettünk hősök.","id":"20201115_Vicces_videoval_is_dolgozik_a_nemet_kormany_az_otthonmaradasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ccb701e-1564-42eb-b434-e529a1ff0e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4dbfe3-2a6d-40a5-a906-a92c9ae41ff3","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Vicces_videoval_is_dolgozik_a_nemet_kormany_az_otthonmaradasert","timestamp":"2020. november. 15. 11:44","title":"Vicces videóval is dolgozik a német kormány az otthonmaradásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7036701f-e350-4b70-a8eb-26fa8400a644","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, ők már elfogadták, hogy nem választották újra.","shortLead":"Úgy tűnik, ők már elfogadták, hogy nem választották újra.","id":"20201116_trump_sapka_ajandekbolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7036701f-e350-4b70-a8eb-26fa8400a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119efddf-c675-4648-93c6-dd863eadf541","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_trump_sapka_ajandekbolt","timestamp":"2020. november. 16. 19:51","title":"Már féláron árulja Trump piros sapkáját a Fehér Ház ajándékboltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]