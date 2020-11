Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d2e64ae-e6fc-4d58-b11e-53e490ecd4aa","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tekintélyt parancsoló termetű biztonsági őrök fogadták a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóját, aki megpróbált elhelyezni egy piros-fehér szalagot az épületen. „Bár alighanem a megfélemlítés a cél, a helyzet inkább meglepő” – mondta a hvg.hu-nak egy hallgató.","shortLead":"Tekintélyt parancsoló termetű biztonsági őrök fogadták a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóját, aki megpróbált...","id":"20201121_SZFE_fekete_ruhas_biztonsagiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e64ae-e6fc-4d58-b11e-53e490ecd4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d175b-ed06-4bee-901d-4cfebe3b6639","keywords":null,"link":"/elet/20201121_SZFE_fekete_ruhas_biztonsagiak","timestamp":"2020. november. 21. 00:16","title":"Fekete ruhás biztonságiak jelentek meg az SZFE-n, hogy megakadályozzák a szalagozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény.","id":"202047_a_koronavirus_aldozatainak_budapesti_emlekmuve_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7879069f-720a-4eb6-9038-52da6afa9219","keywords":null,"link":"/360/202047_a_koronavirus_aldozatainak_budapesti_emlekmuve_elott","timestamp":"2020. november. 20. 17:00","title":"Tóta W: A koronavírus áldozatainak budapesti emlékműve előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyanúsítottat érdekelte a kannibalizmus, a rendőrök pedig megtalálták az áldozat egyik teljesen lecsupaszított lábszárcsontját. ","shortLead":"A gyanúsítottat érdekelte a kannibalizmus, a rendőrök pedig megtalálták az áldozat egyik teljesen lecsupaszított...","id":"20201120_Ehetett_aldozatabol_egy_berlini_gyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7dad0-5d33-4d5e-94e0-c94c8c141397","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Ehetett_aldozatabol_egy_berlini_gyilkos","timestamp":"2020. november. 20. 15:07","title":"Ehetett áldozatából egy berlini gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"","category":"itthon","description":"A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na jó, meg a brazil elnök.","shortLead":"A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na...","id":"20201121_George_Clooney_nem_mondott_szepet_Orban_Viktorrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe921a50-12ff-4339-846c-63dfdacc579e","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_George_Clooney_nem_mondott_szepet_Orban_Viktorrol","timestamp":"2020. november. 21. 21:55","title":"George Clooney nem mondott szépet Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1dfc7f-98a2-4326-9a3b-947e21de04e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház udvarára telepített konténerekbe több folyamatot is kihelyeztek, többek között ott adminisztrálják és tárolják a mintákat.","shortLead":"A kórház udvarára telepített konténerekbe több folyamatot is kihelyeztek, többek között ott adminisztrálják és tárolják...","id":"20201120_kontener_koronavirus_tesztelo_kozpont_Jahn_Ferenc_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1dfc7f-98a2-4326-9a3b-947e21de04e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c8c18-18a2-453b-a28d-ef0469648591","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_kontener_koronavirus_tesztelo_kozpont_Jahn_Ferenc_korhaz","timestamp":"2020. november. 20. 16:29","title":"Nem konténer-hullaház, hanem egy óriási koronavírus-tesztelő központ épül a Jahn Ferenc kórház udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint továbbra sem kapják meg időben a béreket, szintén nehezményezik, hogy a vállalatnak már egy ideje nincs igazgatósága és cégvezetője sem.","shortLead":"A szakszervezet szerint továbbra sem kapják meg időben a béreket, szintén nehezményezik, hogy a vállalatnak már...","id":"20201120_Harom_minisztertol_kernek_segitseget_a_Dunaferr_dolgozoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53edeecc-bc35-47bd-bbb2-4873dd88cbe9","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_Harom_minisztertol_kernek_segitseget_a_Dunaferr_dolgozoi","timestamp":"2020. november. 20. 14:27","title":"Három minisztertől kérnek segítséget a Dunaferr dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ingatlanügynöki tevékenységbe fognak a Neckermann utazási iroda korábbi tulajdonosai, Szvoboda János és Békefi Veronika. ","shortLead":"Ingatlanügynöki tevékenységbe fognak a Neckermann utazási iroda korábbi tulajdonosai, Szvoboda János és Békefi...","id":"202047_nur_team_uzletvaltas_aneckermannosoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ec021c-529f-4ee4-8cbb-e620d21ab84a","keywords":null,"link":"/360/202047_nur_team_uzletvaltas_aneckermannosoknal","timestamp":"2020. november. 21. 13:40","title":"Profilt váltanak az egykori neckermannosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A kormány forráselvonási tervei helyett több pénzre lenne szüksége az önkormányzatoknak, különben alapvető feladataikat sem tudják majd ellátni - mondja Gémesi György. A pártpolitikából kivonult, de 30 éves tapasztalatával tovább küzd az önkormányzatokért Gödöllő polgármestere. Interjú. ","shortLead":"A kormány forráselvonási tervei helyett több pénzre lenne szüksége az önkormányzatoknak, különben alapvető feladataikat...","id":"202047__gemesi_gyorgy__megsarcolt_telepulesekrol_tulelesrol__lehet_ujjal_mutogatni_rank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4642b9-7c4e-4ec7-bea6-fa8cf46fe60a","keywords":null,"link":"/360/202047__gemesi_gyorgy__megsarcolt_telepulesekrol_tulelesrol__lehet_ujjal_mutogatni_rank","timestamp":"2020. november. 20. 15:00","title":"Gémesi György: „Így lehet ujjal mutogatni ránk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]