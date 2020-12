Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","shortLead":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","id":"20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8a4e6-9e61-4413-bfd2-99a51011e0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","timestamp":"2020. december. 09. 07:28","title":"Kim Dzsong Un húga nekiment Dél-Koreának, mert kétségbe vonták országa vírusmentességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi szolgálatnak köze ahhoz, hogy a brüsszeli buli utáni rendőri intézkedés híre kiszivárgott a belga sajtóban – legalábbis ezt állította a magyar hírszerzés vezetője, Bunford Zsolt dandártábornok a parlament nemzetbiztonsági ülésén.","shortLead":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi...","id":"20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6944b57f-e0b7-4e80-8f33-d47bd2e61c05","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","timestamp":"2020. december. 09. 12:01","title":"A magyar hírszerzés azt állítja, semmit nem tud a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar és a román miniszterelnök neve szinte garantálja a kavarodást.","shortLead":"A magyar és a román miniszterelnök neve szinte garantálja a kavarodást.","id":"20201208_Csak_ido_kerdese_volt_Orban_Viktor_fotojaval_bakizott_a_legnagyobb_hirugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd2355-9b5b-42e1-884d-24f9a5a5ec9c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Csak_ido_kerdese_volt_Orban_Viktor_fotojaval_bakizott_a_legnagyobb_hirugynokseg","timestamp":"2020. december. 08. 08:15","title":"Csak idő kérdése volt? Orbán Viktor fotójával bakizott a legnagyobb hírügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra az esetre halmozták fel még a második világháború idején, ha Svájcot támadás érné.","shortLead":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra...","id":"20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1de5acb-18e9-4957-9d52-1fbcb50f2819","keywords":null,"link":"/elet/20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","timestamp":"2020. december. 07. 21:58","title":"Egy évtizedre is evakuálhatják egy svájci város lakóit egy világháborús lőszerraktár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét a Newsmax amerikai konzervatív hírtévé, amely akár Trump új bázisa is lehet a Fehér Házból való távozás után. \r

","shortLead":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét...","id":"202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c483c2-e081-4765-b329-03e85654a30b","keywords":null,"link":"/360/202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","timestamp":"2020. december. 08. 17:00","title":"Trump új kedvenc hírtévéjében még mindig ő nyerte az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre idősödik a társadalom és egyre többen élnek városokban Európában, emiatt többen halnak a hőhullámok és a légszennyezés miatt itt, mint máshol a világon. ","shortLead":"Egyre idősödik a társadalom és egyre többen élnek városokban Európában, emiatt többen halnak a hőhullámok és...","id":"20201208_Europaban_szedik_a_legtobb_aldozatot_a_hohullamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72b1f19-3fd8-4c9b-8389-f1d40e108dc8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201208_Europaban_szedik_a_legtobb_aldozatot_a_hohullamok","timestamp":"2020. december. 08. 19:04","title":"Európában szedik a legtöbb áldozatot a hőhullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyfokú bizalmatlanság övezi az orosz vakcinát Oroszországban is. Főleg a nyilvánosan elérhető információk hiányát és a rendkívül gyors fejlesztést tartják gyanúsnak az egészségügyben dolgozók, akik – ha tehetnék – visszautasítanák a vakcinát.","shortLead":"Nagyfokú bizalmatlanság övezi az orosz vakcinát Oroszországban is. Főleg a nyilvánosan elérhető információk hiányát és...","id":"20201208_nem_kernek_az_orosz_orvosok_a_szputnyik_v_vakcinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d2986d-7131-4824-85b2-664d22c6e5eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_nem_kernek_az_orosz_orvosok_a_szputnyik_v_vakcinabol","timestamp":"2020. december. 08. 15:24","title":"Orosz orvosok is bizalmatlanok a Szputnyik V vakcina iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]