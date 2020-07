Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet, Kaleta Gábor botrányának értékeléséhez is.","shortLead":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet...","id":"20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2ed0e-f3c7-4c89-b6e0-d7b7edc2c6d3","keywords":null,"link":"/360/20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","timestamp":"2020. július. 27. 15:00","title":"A pedofilok agyába próbálnak belelátni a tudósok, részeredményeik már vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83093d62-6b28-4652-b222-00669238e094","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az vagy, amit megeszel – szól egy elcsépelt mondás. Ha ez így van, akkor az ellenkező végén is stimmelnie kell a dolognak, gondolhatta Saer Samanipour vegyész, az Amszterdami Egyetem tanársegédje.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – szól egy elcsépelt mondás. Ha ez így van, akkor az ellenkező végén is stimmelnie kell...","id":"202030_szociologia_szennyvizzel_piszkosul_jo_otlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83093d62-6b28-4652-b222-00669238e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941b0867-ac53-4214-9965-435608f154d4","keywords":null,"link":"/360/202030_szociologia_szennyvizzel_piszkosul_jo_otlet","timestamp":"2020. július. 28. 10:00","title":"Egészen váratlan dolgokat is elárul rólunk a szennyvizünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista megnyilvánulása után menesztették Luc Eymaelt, a tanzániai labdarúgó-bajnokságban szereplő Young Africans együttesének vezetőedzőjét.","shortLead":"Rasszista megnyilvánulása után menesztették Luc Eymaelt, a tanzániai labdarúgó-bajnokságban szereplő Young Africans...","id":"20200727_Majmokhoz_es_kutyakhoz_hasonlitotta_a_szurkolokat_elkuldtek_a_belga_fociedzot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f16049-674f-4595-b309-0ed8bccac967","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_Majmokhoz_es_kutyakhoz_hasonlitotta_a_szurkolokat_elkuldtek_a_belga_fociedzot","timestamp":"2020. július. 27. 20:05","title":"Majmokhoz és kutyákhoz hasonlította a szurkolókat, elküldték a belga fociedzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak elő Leányfalun. Ittasan és drogok hatása alatt vezetett.","shortLead":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak...","id":"20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526a6dde-fc08-4600-8e18-bedcf8640f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Táblát, telefonfülkét és padot sodort el egy autós Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parlamentnek kell meghoznia a döntést egy sarkalatos törvénnyel.","shortLead":"A parlamentnek kell meghoznia a döntést egy sarkalatos törvénnyel.","id":"20200727_Roman_kormany_parlamenti_valasztasok_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6895cca9-d6fe-4132-a36d-f790306517dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_Roman_kormany_parlamenti_valasztasok_","timestamp":"2020. július. 27. 20:18","title":"Elvették a román kormánytól a parlamenti választások kiírásának jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0412d448-d97b-44d2-a461-43a958c03364","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háromszáz fős expedíció célja az, hogy feltérképezze, mennyire szennyezettek a világ óceánjai, és mit lehet tenni értük.","shortLead":"A háromszáz fős expedíció célja az, hogy feltérképezze, mennyire szennyezettek a világ óceánjai, és mit lehet tenni...","id":"20200727_nok_kutatok_vitorlazas_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0412d448-d97b-44d2-a461-43a958c03364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7b7ed2-4eff-413c-85c7-3b40da012813","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_nok_kutatok_vitorlazas_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. július. 27. 17:43","title":"Tudósnők vitorlázzák körbe a Földet, hogy a műanyagszennyezést kutassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee26e5c4-834b-49c4-bdc8-f6f20201755e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a OnePlus Nord került a tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósának kezébe, amiből ki is derült a mobil egyik legnagyobb gyengesége.","shortLead":"Ezúttal a OnePlus Nord került a tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósának kezébe...","id":"20200728_oneplus_nord_toresteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee26e5c4-834b-49c4-bdc8-f6f20201755e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa274650-b074-4c76-a30d-e917b342851e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_oneplus_nord_toresteszt","timestamp":"2020. július. 28. 11:03","title":"Videó: meglepően könnyen törik a OnePlus új telefonja, a OnePlus Nord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7adc93-d09a-4ad9-8bbb-a33d65b05d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hetekkel hamarabb szüretelik a szőlőt, a bornak pedig magasabb lesz az alkoholtartalma.","shortLead":"Hetekkel hamarabb szüretelik a szőlőt, a bornak pedig magasabb lesz az alkoholtartalma.","id":"20200727_A_boraszatot_is_nagyon_ranyomja_a_belyeget_a_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db7adc93-d09a-4ad9-8bbb-a33d65b05d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f184f46-f492-4fd6-92c2-a5e88a7ffd73","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_A_boraszatot_is_nagyon_ranyomja_a_belyeget_a_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 27. 16:28","title":"A borászatra is rányomja a bélyegét a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]