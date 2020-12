Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf692799-6c39-4840-b87d-2e87f9243108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nincs még egy válogatott, amely képes lett volna akkorát előrelépni, mint a magyar.","shortLead":"Nincs még egy válogatott, amely képes lett volna akkorát előrelépni, mint a magyar.","id":"20201210_fifa_magyar_valogatott_vilagranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf692799-6c39-4840-b87d-2e87f9243108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585346aa-33e2-48f9-b290-211161da9160","keywords":null,"link":"/sport/20201210_fifa_magyar_valogatott_vilagranglista","timestamp":"2020. december. 10. 17:44","title":"A magyar válogatott szerezte idén a legtöbb pontot a FIFA világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f8f365-a711-4edb-a999-889002e14e38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A konzervatív álszentség példái leginkább Amerikából jönnek, a franciák hajlamosabbak szemet hunyni. Szexbotrány-krónika az elmúlt 60 évből. ","shortLead":"A konzervatív álszentség példái leginkább Amerikából jönnek, a franciák hajlamosabbak szemet hunyni...","id":"20201209_Szexbotranyok_melegkalandok_Szajer_Jozsef_Profumo_Keeler_Kennedy_Monroe_Strauss_Kahn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f8f365-a711-4edb-a999-889002e14e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a095c7a3-c864-4efb-aa8f-60c975a4ee2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Szexbotranyok_melegkalandok_Szajer_Jozsef_Profumo_Keeler_Kennedy_Monroe_Strauss_Kahn","timestamp":"2020. december. 09. 19:00","title":"Szexbotrányok, kényes afférok – nem minden politikus bukott bele, mint Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05462a23-2c21-4149-b9e3-4ddb2aa57bce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Aevum nevű cég repülőgépe, a Ravn X felgyorsíthatja és leegyszerűsítheti a műholdak pályára állítását.","shortLead":"Az amerikai Aevum nevű cég repülőgépe, a Ravn X felgyorsíthatja és leegyszerűsítheti a műholdak pályára állítását.","id":"20201209_aevum_ravnx_pilota_nelkuli_dron_robotrepulo_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05462a23-2c21-4149-b9e3-4ddb2aa57bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac3fd5c-040d-4062-a708-57af29e7063f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_aevum_ravnx_pilota_nelkuli_dron_robotrepulo_muhold","timestamp":"2020. december. 09. 08:03","title":"Videó: Elkészült a 25 000 kilós drón, műholdakat küldenek majd fel vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f214a0-77a8-4d8b-b2b3-41d75bcc7dc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenben lehet találni némi pozitívumot: az autó sofőrje legalább nem a mozgássérülteknek szánt parkolóhelyet foglalta el.","shortLead":"Mindenben lehet találni némi pozitívumot: az autó sofőrje legalább nem a mozgássérülteknek szánt parkolóhelyet foglalta...","id":"20201209_nem_nagyon_lehetett_volna_ennel_kozelebb_parkolni_a_solymari_bolt_ele__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48f214a0-77a8-4d8b-b2b3-41d75bcc7dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5731f79-75b7-4d9a-8727-a983faeb022e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_nem_nagyon_lehetett_volna_ennel_kozelebb_parkolni_a_solymari_bolt_ele__foto","timestamp":"2020. december. 09. 06:41","title":"Nem nagyon lehetett volna ennél közelebb parkolni a solymári bolt elé – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a brit és uniós álláspontok még messze elmaradnak egymástól.","shortLead":"Bár a brit és uniós álláspontok még messze elmaradnak egymástól.","id":"20201210_brexit_von_der_leyen_boris_johnson_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182042e3-a6f3-4c7a-a842-d3160b58d857","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_brexit_von_der_leyen_boris_johnson_targyalas","timestamp":"2020. december. 10. 05:37","title":"Von der Leyen: Hétvégére lesz döntés Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","shortLead":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","id":"20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f5c7fd-8260-4d81-b5a3-ed444650fa98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","timestamp":"2020. december. 10. 12:32","title":"Novák: Alap tb-vel nem kérhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53bd744-efd1-4843-8f49-b9a5acff7e55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 125 éves a cseh márka, ennek alkalmából újraértelmezik régi modelljeiket. Ezúttal a Skoda Felicia került sorra, amelynek eredeti változata egyébként is talán a legformásabb autójuk.","shortLead":"Idén 125 éves a cseh márka, ennek alkalmából újraértelmezik régi modelljeiket. Ezúttal a Skoda Felicia került sorra...","id":"20201210_Modern_Skoda_Felicia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53bd744-efd1-4843-8f49-b9a5acff7e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa303f15-946a-4769-8a07-c4e59d8ddc5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Modern_Skoda_Felicia","timestamp":"2020. december. 10. 13:22","title":"Újratervezték a 60-as évek legszebb Skodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","shortLead":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","id":"20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b610988-9a82-4164-8ce4-73bef00e9c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","timestamp":"2020. december. 10. 15:33","title":"Az igazi szupercsapat: ők indulnak a Hold újbóli meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]