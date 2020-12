Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6ec4561-d0a9-4528-87ce-9ca149ac4bca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be az Apple a legújabb vezeték nélküli fejhallgatóját, amelynek az árcédulájára csillagászati összeg került. Az egyik weboldal olcsóbb, de a tulajdonságaiban hasonlóan jó alternatívát keresett.","shortLead":"A napokban mutatta be az Apple a legújabb vezeték nélküli fejhallgatóját, amelynek az árcédulájára csillagászati összeg...","id":"20201210_apple_airpods_max_vs_huawei_freebuds_studio_osszehasonlitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6ec4561-d0a9-4528-87ce-9ca149ac4bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5eebea-fe7a-4762-a2ac-0cadf401ee87","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_airpods_max_vs_huawei_freebuds_studio_osszehasonlitas","timestamp":"2020. december. 10. 12:33","title":"Összehasonlították az Apple-féle AirPods Maxet és a Huawei jóval olcsóbb fejhallgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf692799-6c39-4840-b87d-2e87f9243108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nincs még egy válogatott, amely képes lett volna akkorát előrelépni, mint a magyar.","shortLead":"Nincs még egy válogatott, amely képes lett volna akkorát előrelépni, mint a magyar.","id":"20201210_fifa_magyar_valogatott_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf692799-6c39-4840-b87d-2e87f9243108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585346aa-33e2-48f9-b290-211161da9160","keywords":null,"link":"/sport/20201210_fifa_magyar_valogatott_vilagranglista","timestamp":"2020. december. 10. 17:44","title":"A magyar válogatott szerezte idén a legtöbb pontot a FIFA világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","shortLead":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","id":"20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea1a0a-54de-477f-9487-963b2ef6eac4","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","timestamp":"2020. december. 11. 08:13","title":"Radioaktív kilengést észleltek egy finn atomerőműben, vészhelyzeti eljárás mellett állt le a reaktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív törzs megerősítette, hogy péntek reggel négy olyan személyhez köthető helyszínen tartottak kutatásokat, akik hasonló tartalmak hangadói.\r

","shortLead":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív...","id":"20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fbf6-a0c1-41a3-a01c-9ec8e493377d","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","timestamp":"2020. december. 11. 12:06","title":"Elvitte a rendőrség Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely azt reméli, hogy a németek által készített dokumentumot egyhangúlag elfogadják majd az EU-csúcson. Gulyás elárulta azt is, hány koronavírusos beteg van intenzív osztályon. ","shortLead":"Gulyás Gergely azt reméli, hogy a németek által készített dokumentumot egyhangúlag elfogadják majd az EU-csúcson...","id":"20201210_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d252ab5-3c1d-4a50-bce4-9a84f8ce51d9","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. december. 10. 10:52","title":"Gulyás: Van megállapodás vétó-ügyben, az idősek sávjáról ma is tárgyalnak, a szilveszteri tűzijátékot betiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek az lett gyanús, hogy a magyar férfi diplomata útlevelet mutatott fel, de az autóján már nem volt diplomata rendszám.","shortLead":"A határőröknek az lett gyanús, hogy a magyar férfi diplomata útlevelet mutatott fel, de az autóján már nem volt...","id":"20201210_cempeszcigivel_mszp_ukran_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcd0fcc-4aff-4f08-9caa-71e01bd6e40b","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_cempeszcigivel_mszp_ukran_hatar","timestamp":"2020. december. 10. 21:09","title":"Csempészcigivel bukott le egy volt MSZP-s képviselő az ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása csökkentése érdekében tesz, édeskevés.","shortLead":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása...","id":"20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dff1ab-ad64-4d84-812f-8259b87e2a3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","timestamp":"2020. december. 10. 16:55","title":"Brazília csak 2060-ra vállalja a karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Letelt a hétszeres Forma-1-es világbajnok karanténja, elutazhatott Abu-Dzabiba.","shortLead":"Letelt a hétszeres Forma-1-es világbajnok karanténja, elutazhatott Abu-Dzabiba.","id":"20201210_Hamilton_szezonzaro_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875665b7-dc0d-4a89-bc5d-427cecad95c9","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Hamilton_szezonzaro_koronavirus","timestamp":"2020. december. 10. 20:07","title":"Hamilton teszjei negatívak lettek, indulhat a szezonzárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]