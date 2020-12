Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","shortLead":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","id":"20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d7d80b-7afc-4f67-8ace-0389e2369257","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","timestamp":"2020. december. 09. 14:56","title":"A letartóztatott Jaroslav Hascáktól került Fidesz-közelbe a Prága melletti repülőgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ced78b-1aaa-408e-8e88-834734463af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok és az energetikai cégek részvényeinek árfolyama mutatott parádés emelkedést, miután úgy tűnik, sikerül leszerelni az uniós pénzeket blokkoló lengyel és magyar kormányt.","shortLead":"A bankok és az energetikai cégek részvényeinek árfolyama mutatott parádés emelkedést, miután úgy tűnik, sikerül...","id":"20201209_Ralit_hozott_a_vetougyi_fordulat_a_magyar_es_lengyel_tozsdeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ced78b-1aaa-408e-8e88-834734463af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50116b01-5161-41f9-a845-99bd2886403d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Ralit_hozott_a_vetougyi_fordulat_a_magyar_es_lengyel_tozsdeken","timestamp":"2020. december. 09. 15:59","title":"Ralit hozott a vétóügyi fordulat a magyar és lengyel tőzsdéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","shortLead":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","id":"20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b610988-9a82-4164-8ce4-73bef00e9c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","timestamp":"2020. december. 10. 15:33","title":"Az igazi szupercsapat: ők indulnak a Hold újbóli meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465326a1-ccf0-4f31-b201-5d588fb64558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak Kínában forgalmazták, de jövőre más piacokon is megjelenhet a világ valóban legelső összehajtható telefonjának újabb változata.","shortLead":"Eddig csak Kínában forgalmazták, de jövőre más piacokon is megjelenhet a világ valóban legelső összehajtható...","id":"20201210_royole_flexpai2_globalis_bevezetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465326a1-ccf0-4f31-b201-5d588fb64558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b1c866-5e93-4219-bd08-f7b4bb41e85c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_royole_flexpai2_globalis_bevezetes","timestamp":"2020. december. 10. 14:33","title":"Felénk is kerülhet a Royole új összehajtható telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d1b8e8-e0fe-40a3-b2bd-0a537c382ecc","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egészséges életmóddal és rendszeres szűrővizsgálatokkal számtalan betegség és haláleset megelőzhető – lenne. Magyarországon azonban komoly gondok vannak az egészségügyi rendszerrel, ráadásul sokan nem is ügyelnek eléggé magukra.","shortLead":"Egészséges életmóddal és rendszeres szűrővizsgálatokkal számtalan betegség és haláleset megelőzhető – lenne...","id":"202045__megelozheto_betegsegek__szurovizsgalatok__varolistak__onkarbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d1b8e8-e0fe-40a3-b2bd-0a537c382ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cad8218-f08f-4be1-8e1f-6aac65e1f0b5","keywords":null,"link":"/360/202045__megelozheto_betegsegek__szurovizsgalatok__varolistak__onkarbantartas","timestamp":"2020. december. 10. 16:00","title":"Az egészségügy bajai és saját mulasztásaink miatt halunk meg megelőzhető betegségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újrahasznosításával foglalkozó cég kíváncsi volt rá, Európában melyik ország háztartásai dobják ki a legtöbb elektronikai hulladékot egy év alatt. Magyarországon még egészen jó a helyzet.","shortLead":"Egy újrahasznosításával foglalkozó cég kíváncsi volt rá, Európában melyik ország háztartásai dobják ki a legtöbb...","id":"20201211_elektronikai_hulladek_e_szemet_kornyezetszennyezes_magyar_haztartasok_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f6931b-4a11-4a71-b3ca-1ed12cc29b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_elektronikai_hulladek_e_szemet_kornyezetszennyezes_magyar_haztartasok_statisztika","timestamp":"2020. december. 11. 10:03","title":"Egy átlagos magyar háztartás havonta kidob 3 kilónyi e-szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt kíváncsi, hogy hogyan lehet ez.","shortLead":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt...","id":"20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84b72fd-afd4-4c95-a741-ae70bb348900","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","timestamp":"2020. december. 09. 17:46","title":"Polt átpasszolta a rendőrségnek a Gődény elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb38076-62f3-4ff6-9947-cefd5bad6e0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkompakt crossover egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A szuperkompakt crossover egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.","id":"20201210_az_elso_orosz_elektromos_szabadidoauto_ime_a_kamaz_4_millio_forintos_ujdonsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb38076-62f3-4ff6-9947-cefd5bad6e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add8cb48-39d8-4e22-958f-05832d681009","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_az_elso_orosz_elektromos_szabadidoauto_ime_a_kamaz_4_millio_forintos_ujdonsaga","timestamp":"2020. december. 10. 09:40","title":"Az első orosz elektromos szabadidő-autó a Kamaz 4 millió forintos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]