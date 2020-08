Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7054f593-a003-4524-8106-f6f2656a9af0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt állítja a nagy visszatérő, Sam Neill.","shortLead":"Ezt állítja a nagy visszatérő, Sam Neill.","id":"20200805_Ha_minden_igaz_az_eddigi_legjobb_Jurassicfilm_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7054f593-a003-4524-8106-f6f2656a9af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7007c51f-33f3-422c-998f-afe7c5448b5d","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Ha_minden_igaz_az_eddigi_legjobb_Jurassicfilm_keszul","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:38","title":"Ha minden igaz, az eddigi legjobb Jurassic-film készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól. Kijelentette: a Lánchidat ezzel együtt is fel fogják újítani.","shortLead":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól...","id":"20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97094b94-6ddd-40e6-abd0-e06ed432b99f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:05","title":"Karácsony: Van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f0357-8a7e-4f6d-8d4b-4d1d222a1e63","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fiúk akkor mentek be az üdülőbe, amikor az amerikai elnök nem volt ott.","shortLead":"A fiúk akkor mentek be az üdülőbe, amikor az amerikai elnök nem volt ott.","id":"20200806_Kalasnyikov_loszer_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991f0357-8a7e-4f6d-8d4b-4d1d222a1e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22977e5c-d881-4525-b604-ce3c49269b28","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_Kalasnyikov_loszer_Donald_Trump","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:55","title":"Kalasnyikovval és lőszerekkel mászott be három tizenéves Donald Trump nyaralójának kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idegenlégiós első vizsgálata pozitív eredményt hozott, a klub szerint tévedésről lehet szó.","shortLead":"Az idegenlégiós első vizsgálata pozitív eredményt hozott, a klub szerint tévedésről lehet szó.","id":"20200806_koronavirus_teszt_negativ_kisvarda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12e11aa-df2d-4ca7-a05f-796b75630354","keywords":null,"link":"/sport/20200806_koronavirus_teszt_negativ_kisvarda","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:12","title":"A második tesztje már negatív lett a kisvárdai focistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4c3b86-25b8-45b2-a99a-485c1018019c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti az ellenzéki fővárost – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti...","id":"20200805_rozsdaovezet_budapest_kormany_orban_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4c3b86-25b8-45b2-a99a-485c1018019c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977ae632-e212-46da-a90d-f0e555dad419","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_rozsdaovezet_budapest_kormany_orban_karacsony","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:26","title":"A fővárosnak nincs beleszólása abba, hogy mi történik az egyik legfontosabb jelképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa1f916-1834-421c-98b8-117e9be2dd02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 ezer autót vettek kedvezménnyel egy év alatt a nagycsaládosok, 35 milliárd forintnál jár a támogatási kedvezmények kifizetése. ","shortLead":"15 ezer autót vettek kedvezménnyel egy év alatt a nagycsaládosok, 35 milliárd forintnál jár a támogatási kedvezmények...","id":"20200805_35_milliard_forint_ment_el_egy_ev_alatt_a_hetszemelyes_autok_tamogatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa1f916-1834-421c-98b8-117e9be2dd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4486a5f-de61-4c3b-b2d4-bf9f547f67c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_35_milliard_forint_ment_el_egy_ev_alatt_a_hetszemelyes_autok_tamogatasara","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:45","title":"A Lodgy volt a legnépszerűbb kedvezményes nagycsaládos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","shortLead":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","id":"20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33456f7f-db8f-4724-bc6f-432eb7beb065","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:18","title":"Esküvői videót forgatott egy menyasszony, amikor felrobbant a bejrúti tűzijátékraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","shortLead":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","id":"20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e34449-a3d7-4215-b933-06165e8fa719","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:17","title":"Demeter Szilárd zenésztársa 6,6 millió forintért ad tanácsot a PIM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]