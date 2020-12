Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az unió közös klímacéljai és a hozzájuk rendelt források kapcsán egész éjjel tárgyaltak Brüsszelben a lengyelekkel, mégsem született péntek reggelig megállapodás. Az EU-csúcs második napján még összejöhet.","shortLead":"Az unió közös klímacéljai és a hozzájuk rendelt források kapcsán egész éjjel tárgyaltak Brüsszelben a lengyelekkel...","id":"20201211_EUcsucs_egesz_ejjel_targyaltak_a_lengyelekkel_a_klimamegallapodasrol__eddig_hiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e3328d-2f0b-463f-b1cf-f481210a085d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201211_EUcsucs_egesz_ejjel_targyaltak_a_lengyelekkel_a_klimamegallapodasrol__eddig_hiaba","timestamp":"2020. december. 11. 10:40","title":"EU-csúcs: egész éjjel tárgyaltak a lengyelekkel a klímamegállapodásról – eddig hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7c5964-e4f3-4ae6-a336-8c2315dd3ded","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kim Ki-duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról, Velencéből, Berlinből és Cannes-ból.","shortLead":"Kim Ki-duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról...","id":"20201211_Koronavirusban_59_evesen_meghalt_az_egyik_legjobb_koreai_filmrendezo_Kim_Kiduk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da7c5964-e4f3-4ae6-a336-8c2315dd3ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da432764-ac61-413c-8275-96d5c83ed2f7","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirusban_59_evesen_meghalt_az_egyik_legjobb_koreai_filmrendezo_Kim_Kiduk","timestamp":"2020. december. 11. 13:21","title":"Koronavírusban, 59 évesen meghalt az egyik legjobb koreai filmrendező, Kim Ki-duk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg a címzettnek. [Frissítés: újra mennek az üzenetek.]","shortLead":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek...","id":"20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3763e5-646d-4772-960e-a22251e74fdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Több országot érintő gond van a Messengerrel, Magyarországon is beütött a baj [Frissítés: újra működik]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","shortLead":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","id":"20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b357243-e64b-4fab-bdc2-e4f1af0ebc25","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","timestamp":"2020. december. 10. 17:53","title":"Már dohányboltokban is lehet BKV-jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerészt reggel állították el, mivel a közösségi oldalain és a honlapján publikát tartalom miatt rémhírterjesztéssel gyanúsítják.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerészt reggel állították el, mivel a közösségi oldalain és a honlapján publikát tartalom miatt...","id":"20201211_godeny_gyorgy_koronavirus_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a66c54-9d26-47dc-9c9e-60b56e21eb41","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_godeny_gyorgy_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. december. 11. 20:05","title":"24.hu: elengedték Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vesztegetéssel gyanúsított Nagy János másik, az ügyben nem érintett cégének elég nagy a nyeresége.","shortLead":"A vesztegetéssel gyanúsított Nagy János másik, az ügyben nem érintett cégének elég nagy a nyeresége.","id":"202050_tabyagro_a_helyettes_allamtitkar_bananheja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0b0cd6-7bcc-4c77-a20a-2c6a703744f0","keywords":null,"link":"/360/202050_tabyagro_a_helyettes_allamtitkar_bananheja","timestamp":"2020. december. 11. 13:30","title":"Marad mit a tejbe aprítania az őrizetbe vett helyettes agrárállamtitkárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c341456-459b-4e50-bc9e-f12b42b74cc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes időnként megnézni, frissült-e már a Spotify mobilos alkalmazása, az új verzióban ugyanis a felhasználók már meg tudják változtatni személyes lejátszási listáik borítóképét.","shortLead":"Érdemes időnként megnézni, frissült-e már a Spotify mobilos alkalmazása, az új verzióban ugyanis a felhasználók már meg...","id":"20201211_spotify_lejatszasi_lista_boritokep_feltoltese_beallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c341456-459b-4e50-bc9e-f12b42b74cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f27306b-4525-4c3b-950f-e775c25e7fcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_spotify_lejatszasi_lista_boritokep_feltoltese_beallitasa","timestamp":"2020. december. 11. 14:03","title":"Apró meglepetés várja a Spotifyban, a lejátszási listáknál nézelődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]