[{"available":true,"c_guid":"8826f6a9-47d8-4ed3-b802-ab03c839a0a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bevont jogosítvánnyal, ittasan hajtott az ittas vezetése miatti idézésére, amiből végül hosszas autós üldözés lett figyelmeztető lövésekkel.","shortLead":"Bevont jogosítvánnyal, ittasan hajtott az ittas vezetése miatti idézésére, amiből végül hosszas autós üldözés lett...","id":"20201210_Az_utobbi_idok_talan_legizgalmasabb_krimijet_adta_elo_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8826f6a9-47d8-4ed3-b802-ab03c839a0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9d0d7c-44b6-4f2f-8b03-e0b34702fe0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Az_utobbi_idok_talan_legizgalmasabb_krimijet_adta_elo_egy_autos","timestamp":"2020. december. 10. 15:01","title":"Az utóbbi idők legizgalmasabb közúti krimijét adta elő egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyes orosz sajtóorgánumok már a lehetséges utódait is megnevezték.","shortLead":"Egyes orosz sajtóorgánumok már a lehetséges utódait is megnevezték.","id":"20201210_Kassai_Viktor_orosz_jatekvezetoi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e19a278-b7a2-4bf6-846c-1cfe5bb13d38","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Kassai_Viktor_orosz_jatekvezetoi_bizottsag","timestamp":"2020. december. 10. 17:50","title":"Véget ér az oroszországi kaland Kassai Viktor számára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy atomháború esetén a fedélzetéről irányítsák a fegyveres erőket. ","shortLead":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek...","id":"20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6682081e-d3e5-4e95-8479-db912054d3e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","timestamp":"2020. december. 10. 19:33","title":"Kifosztottak egy \"ítéletnapi\" parancsnoki repülőgépet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8317f4-a78e-4819-9818-7833671201fa","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Négy alkotmánybíró szerint a képviselő tájékozódási joga nem azonos a közérdekű adatok megismerésének jogával.","shortLead":"Négy alkotmánybíró szerint a képviselő tájékozódási joga nem azonos a közérdekű adatok megismerésének jogával.","id":"20201211_alkotmanybirosag_kozintezmeny_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb8317f4-a78e-4819-9818-7833671201fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb77a25e-1be4-4460-acb7-2a972d0afacd","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_alkotmanybirosag_kozintezmeny_kepviselo","timestamp":"2020. december. 11. 15:50","title":"Ab: Alkotmányos, hogy a képviselők nem mehetnek be bármikor a közintézményekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit tudni, hogy áldozata korábban a védelmére kelt egy lánynak, akit ő utált.","shortLead":"Annyit tudni, hogy áldozata korábban a védelmére kelt egy lánynak, akit ő utált.","id":"20201210_osztalytarsa_hason_szurta_tatabanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b5dbdc-7596-4804-8055-083897970a31","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_osztalytarsa_hason_szurta_tatabanya","timestamp":"2020. december. 10. 20:44","title":"Iskolai szünetben késelte meg osztálytársát egy tatabányai diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9903ed6d-922c-46cf-93a8-20084c05760f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A CERN ALICE kísérleti együttműködés legújabb eredményével közelebb jutott a hadronok közötti erős kölcsönhatás megismeréséhez. A tudósoknak először sikerült pontosan meghatározniuk a protonok és ritka omega részecskék közötti kölcsönhatást – számolt be a CERN ALICE csoportjának új eredményéről a Wigner Fizikai Kutatóközpont.","shortLead":"A CERN ALICE kísérleti együttműködés legújabb eredményével közelebb jutott a hadronok közötti erős kölcsönhatás...","id":"20201211_hiperoncsillagok_kvark_gluon_plazma_osrobbanas_cern_alice","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9903ed6d-922c-46cf-93a8-20084c05760f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7154d689-bca1-4763-a380-4581260774e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_hiperoncsillagok_kvark_gluon_plazma_osrobbanas_cern_alice","timestamp":"2020. december. 11. 17:03","title":"Mi jött létre az ősrobbanást követő milliomod másodpercekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen szerint fel kell készülnie az EU-nak arra is, ha nem sikerül megállapodni a kereskedelemről az Egyesült Királysággal.","shortLead":"Ursula von der Leyen szerint fel kell készülnie az EU-nak arra is, ha nem sikerül megállapodni a kereskedelemről...","id":"20201210_Brexit_Europai_Bizottsag_veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987e78ce-72b2-401b-8d8f-ddebb22f4d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Brexit_Europai_Bizottsag_veszhelyzet","timestamp":"2020. december. 10. 18:55","title":"Brexit: az Európai Bizottság vészhelyzeti intézkedéseket javasolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az Apple 2019-ben felvásárolta az Intel modemchip-üzletágát, az idei évben már bele is vágott az iPhone-okba szánt saját modem fejlesztésébe. A Qualcomm részvényei több mint 6 százalékot estek a hírre.","shortLead":"Miután az Apple 2019-ben felvásárolta az Intel modemchip-üzletágát, az idei évben már bele is vágott az iPhone-okba...","id":"20201211_apple_iphone_sajat_modem_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05230c92-3400-4b3f-9860-ce09ce48ca28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_apple_iphone_sajat_modem_qualcomm","timestamp":"2020. december. 11. 10:33","title":"Saját modemet fejleszt az iPhone-okba az Apple, az Intel után a Qualcommot is leépítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]