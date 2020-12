Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi fellebbezett. Az ügy másodfokon folytatódik majd.","shortLead":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi...","id":"20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bef5d-cfb5-417d-b073-5cb474022324","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","timestamp":"2020. december. 10. 19:17","title":"12 év fegyházra ítéltek egy pedofilt, aki a Minecrafton hálózta be áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg augusztusban 36 százalék volt a Fidesz támogatottsága a választókorú népesség körében, ez decemberre 30 százalékra olvadt.","shortLead":"Míg augusztusban 36 százalék volt a Fidesz támogatottsága a választókorú népesség körében, ez decemberre 30 százalékra...","id":"20201211_zavecz_kutatas_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787d4aad-1415-4bfa-be56-97a8e2948042","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_zavecz_kutatas_fidesz","timestamp":"2020. december. 11. 20:29","title":"Závecz: Lejtmenetben a Fidesz, veszítettek félmillió szavazót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7c5964-e4f3-4ae6-a336-8c2315dd3ded","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kim Ki-duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról, Velencéből, Berlinből és Cannes-ból.","shortLead":"Kim Ki-duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról...","id":"20201211_Koronavirusban_59_evesen_meghalt_az_egyik_legjobb_koreai_filmrendezo_Kim_Kiduk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da7c5964-e4f3-4ae6-a336-8c2315dd3ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da432764-ac61-413c-8275-96d5c83ed2f7","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirusban_59_evesen_meghalt_az_egyik_legjobb_koreai_filmrendezo_Kim_Kiduk","timestamp":"2020. december. 11. 13:21","title":"Koronavírusban, 59 évesen meghalt az egyik legjobb koreai filmrendező, Kim Ki-duk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","shortLead":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","id":"20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b610988-9a82-4164-8ce4-73bef00e9c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","timestamp":"2020. december. 10. 15:33","title":"Az igazi szupercsapat: ők indulnak a Hold újbóli meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár Péter. A homoszexualitását nyíltan vállaló politikus Bihari Ádámnak elárulja, hogy szeretne-e családot, és azt is, hogy miért nem ért egyet a melegmozgalmakkal. Emellett szóba került a közös lista és a miniszterelnök-jelöltek kérdése is. ","shortLead":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár...","id":"20201211_Ungar_Peter_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0384a5-fcce-48a1-92f7-c4ba14e3389b","keywords":null,"link":"/360/20201211_Ungar_Peter_video","timestamp":"2020. december. 11. 11:00","title":"Ungár Péter: Ne csináljunk buziügyet a Szájer-botrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatás során azt vizsgálják majd, hatékonyan kombinálható-e az oxfordi és az orosz koronavírus-vakcina.","shortLead":"A kutatás során azt vizsgálják majd, hatékonyan kombinálható-e az oxfordi és az orosz koronavírus-vakcina.","id":"20201211_koronavirus_jarvany_covid19_astrazeneca_szputnyikv_vakcina_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299783c1-9713-490c-a828-51fe350620a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_koronavirus_jarvany_covid19_astrazeneca_szputnyikv_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. december. 11. 14:38","title":"A Szputnyik V fejlesztőivel kezd közös kutatásba az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8ff65f-edc0-4b13-9bdc-818fe8a0e57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már kis mennyiségű feketeribizli is képes ellensúlyozni egy szénhidrátban gazdag étel negatív hatását – derítették ki finn kutatók.","shortLead":"Már kis mennyiségű feketeribizli is képes ellensúlyozni egy szénhidrátban gazdag étel negatív hatását – derítették ki...","id":"20201211_feketeribizli_jotekony_hatasa_vercukorszint_csokkentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8ff65f-edc0-4b13-9bdc-818fe8a0e57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552954b0-388d-48a8-89bf-57d9656dbaa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_feketeribizli_jotekony_hatasa_vercukorszint_csokkentese","timestamp":"2020. december. 11. 12:03","title":"Evett már feketeribizlit étkezés után? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","shortLead":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","id":"20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea1a0a-54de-477f-9487-963b2ef6eac4","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","timestamp":"2020. december. 11. 08:13","title":"Radioaktív kilengést észleltek egy finn atomerőműben, vészhelyzeti eljárás mellett állt le a reaktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]