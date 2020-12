Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d934a8a9-66dd-4713-a95c-ef940ccbf076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hat ember megsérült, többeket kórházba szállítottak a nagyjából ötven fős megmozdulás résztvevői közül. A jármű sofőrjét őrizetbe vették.","shortLead":"Legalább hat ember megsérült, többeket kórházba szállítottak a nagyjából ötven fős megmozdulás résztvevői közül...","id":"20201212_Auto_hajtott_egy_Black_Lives_Mattertuntetes_resztvevoi_koze_Manhattanben_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d934a8a9-66dd-4713-a95c-ef940ccbf076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35fd4fa-abe1-4f99-9cca-4488c2e1bda6","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Auto_hajtott_egy_Black_Lives_Mattertuntetes_resztvevoi_koze_Manhattanben_tobben_megserultek","timestamp":"2020. december. 12. 08:58","title":"Autó hajtott egy Black Lives Matter-tüntetés résztvevői közé Manhattanben, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","shortLead":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2522324-71e7-4bb0-8884-539554d2734c","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","timestamp":"2020. december. 13. 21:37","title":"Hatástalanították az egytonnás bombát a IX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar és a lengyel kormány visszavonta a vétófenyegetését, így lett EU-költségvetés; sikerült az EU 27 tagállamának megegyezni a klímavédelmi célokról; egy kicsit drágul a karácsonyi menü a tavalyihoz képest. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormány visszavonta a vétófenyegetését, így lett EU-költségvetés; sikerült az EU 27 tagállamának...","id":"20201213_Es_akkor_eu_koltsegvetes_klima_veto_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685f16e7-fdea-4e4b-88aa-cd3014308903","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201213_Es_akkor_eu_koltsegvetes_klima_veto_karacsony","timestamp":"2020. december. 13. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, nem az EU fogja megbuktatni a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott énekesek, Lawrence Brownlee és Michael Spyres adják elő.","shortLead":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott...","id":"202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a3350-7b93-4dfa-9725-66e08beb3d96","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","timestamp":"2020. december. 13. 13:45","title":"Sztártenorok éneklik Rossinit - ezt a capuccino feltalálójának is köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok használatának megszüntetését.","shortLead":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok...","id":"20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42f120e-6ea6-4f22-af23-12d7c2450662","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","timestamp":"2020. december. 13. 15:51","title":"A Vatikán és Izrael is nagy vállalást tett 2050-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf22341-9f7f-41d0-9196-9a46378cd665","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A karácsony felér egy valóságos ökológiai katasztrófával: újrahasznosíthatatlan csomagolópapírok tömkelege, felesleges ajándékok és az ünnepi menüt is elszabja a legtöbb család. Cikkünk azonban számos ötlettel szolgál arra, hogyan tehetnénk fenntarthatóbbá az idei ünneplést.","shortLead":"A karácsony felér egy valóságos ökológiai katasztrófával: újrahasznosíthatatlan csomagolópapírok tömkelege, felesleges...","id":"20201212_Csomagolas_karacsonyfa_fenyo_zhvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf22341-9f7f-41d0-9196-9a46378cd665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4811bca8-939c-4de9-b63d-e6bd38f6b505","keywords":null,"link":"/zhvg/20201212_Csomagolas_karacsonyfa_fenyo_zhvg","timestamp":"2020. december. 12. 20:00","title":"Csomagolás gyerekrajzba, fenyőfa kölcsönbe: hogyan tegyük zöldebbé a karácsonyt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest több kerülete és néhány vidéki város önkormányzata is utalványt vagy pénzt oszt a rászoruló vagy az arra jelentkező nyugdíjasoknak.","shortLead":"Budapest több kerülete és néhány vidéki város önkormányzata is utalványt vagy pénzt oszt a rászoruló vagy az arra...","id":"20201212_nyugdjasok_jutalom_utalvany_penz_onkormanyzatok_karacsonyi_bonusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9da64b-c9a3-48b7-ad4a-ee9f0fc210b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_nyugdjasok_jutalom_utalvany_penz_onkormanyzatok_karacsonyi_bonusz","timestamp":"2020. december. 12. 09:43","title":"Elvonások ide vagy oda, több önkormányzat is pénzt oszt karácsonyra a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan kerülhet egy magyar termelő a világpiacra és a több millió forintot megmozgató borárverésekre? Folyékony Arany, harmadik rész. ","shortLead":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan...","id":"20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c458710-8c77-4942-9522-67435ab71fbd","keywords":null,"link":"/360/20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 12. 19:00","title":"Doku360: A minőség tőlünk függ, kezdve azzal, hogy köszönünk-e a szomszédnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]