[{"available":true,"c_guid":"f6f03c51-b051-48d4-b2fa-7c43f89569d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett – mondja Szabó Simon. A színész a segítségnyújtásban látja az esélyét annak, hogy ebből az évből még valami jót kihozzunk. ","shortLead":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett –...","id":"20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f03c51-b051-48d4-b2fa-7c43f89569d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5698c6-94d7-4d1b-8e75-e5ea922f0438","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","timestamp":"2020. december. 17. 12:00","title":"Szabó Simon: 2020-at meg kell menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","shortLead":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","id":"20201216_Kozmedia_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f7c18-a751-4194-9474-f658df455c45","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Kozmedia_dij","timestamp":"2020. december. 16. 12:16","title":"Semjén Zsolt is méltatta a közmédia kitüntetettjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","shortLead":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","id":"20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5376a8-949d-418c-8c2e-0ace50f5c2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","timestamp":"2020. december. 17. 12:17","title":"Rács mögött tartaná az ügyészség Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","id":"20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557076a4-bd9e-474c-aef9-4dc982281e94","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:39","title":"Ezrek tüntettek Kijevben adócsökkentésért, összecsaptak a rendőrökkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána egy másik tanyán folytatták tevékenységüket. ","shortLead":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána...","id":"20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b0609-cba2-4315-ae97-9aa90ee91a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","timestamp":"2020. december. 16. 15:17","title":"166 kutyát mentettek ki egy nyírbogáti pártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","shortLead":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","id":"20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea814f-c470-4491-91de-224c969f2276","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","timestamp":"2020. december. 16. 20:29","title":"Örmény katonák elrablásával vádolja Azerbajdzsánt a hegyi-karabahi vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében választhatna olyan orvost, akinél állami kórházban szülni fog. ","shortLead":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében...","id":"20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd4ea9-1057-401d-8bbc-4fc1ad26da4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","timestamp":"2020. december. 17. 14:27","title":"7 milliárdnyi hálapénzt fizetnek a szüléseknél, a kamara szerződéshez kötné az orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]