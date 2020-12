A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.

A DVSC Egyesület megvásárolta a labdarúgó NB II-ben listavezető debreceni csapatot működtető DVSC Futball Zrt. részvényeinek több mint hatvan százalékát - jelentették be péntek délután a Nagyerdei Stadionban tartott sajtótájékoztatón.

Az egyesület a csütörtöki közgyűlésen vette át a Szima Gábor és családja tulajdonában lévő részvényeket. Így a részvények több, mint 60 százaléka az egyesületé, 25 százalék maradt az önkormányzatnál, 14 százalékot a DVSC Futball Zrt. vásárolt meg, és vannak még egy százalékot el nem érő kisrészvényesek is.

Papp László polgármester elmondta, ezzel lezárult a DVSC struktúraváltása, amihez az önkormányzat 39,9 millió forinttal járult hozzá, és a klub “társadalmiasítására készülnek”, és a klub köztulajdonban működik.

A DVSC Egyesületet a klub közleménye szerint magánemberek egy csoportja hozta létre augusztus 17-én. Hogy pontosan kik ezek a magánemberek, még nem ismert, de az egyesület alapítóbulijáról a klub készített videót a Tankcsapda dalával aláfestve.

Eddig szinte teljesen az önkormányzat tulajdonában volt a klub, júliusban jelentették be, hogy kivásárolják a másodosztályba került csapatot.

Kósa Lajos zárásképp elmondta, született egy megállapodás Szima Gáborral, aki továbbra is jelentős összeggel támogatja a DVSC-t. Szima 2002-ben szállt be a Lokiba, tulajdonképpen hozzá köthető a csapat legjobb korszaka: hét bajnoki címet szereztek, egyszer a Bajnokok Ligája csoportköréig jutottak, kétszer pedig az UEFA-kupába kerültek be.