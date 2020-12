Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ea9b001-969f-440c-a60f-81cc8a4810c2","c_author":"Balla Györgyi, Bihari Ádám","category":"360","description":"A járvány egy egész generáció fiatalságát rövidítette meg, alapvető élményektől, lehetőségektől fosztva meg őket. Bár közös tapasztalatuk, hogy sokan őket tették felelőssé mások haláláért, a járványkezelés megosztotta őket.","shortLead":"A járvány egy egész generáció fiatalságát rövidítette meg, alapvető élményektől, lehetőségektől fosztva meg őket. Bár...","id":"202051__covidgeneracio__elveszett_evek__tartos_mellekhatas__poszttraumas_nemzedek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9b001-969f-440c-a60f-81cc8a4810c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7054df0-5f99-4749-9da2-efe1979057cf","keywords":null,"link":"/360/202051__covidgeneracio__elveszett_evek__tartos_mellekhatas__poszttraumas_nemzedek","timestamp":"2020. december. 18. 07:00","title":"Poszttraumás nemzedéket csinálhat a mostani fiatalokból a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b8921b-0fad-4bcf-8658-3b62adf0f278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi látványosságnak számít Csorváson az a két családi ház, amelyeket több tízezer izzó díszít az ünnepi szezonban. A karácsonyi mesevilágot létrehozó, Floridából hazaköltözött tulajdonost telefonon értük el. ","shortLead":"Igazi látványosságnak számít Csorváson az a két családi ház, amelyeket több tízezer izzó díszít az ünnepi szezonban...","id":"20201217_Ket_karacsonyi_mesehaz_vilagitja_be_a_csorvasi_utcakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b8921b-0fad-4bcf-8658-3b62adf0f278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ea70ec-a84b-4dcf-bfc6-07d36971bd36","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Ket_karacsonyi_mesehaz_vilagitja_be_a_csorvasi_utcakat","timestamp":"2020. december. 18. 10:38","title":"Mint a filmekben: két karácsonyi meseház világítja be a csorvási utcákat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. Sőt, a nemzeti konzultáció mintájára azt is megszavaztatná, hogy mi legyen a valóság.","shortLead":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. Sőt, a nemzeti konzultáció...","id":"20201218_Duma_Aktual_Godeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708fe8a8-6933-456d-a164-5a27ecf3820b","keywords":null,"link":"/360/20201218_Duma_Aktual_Godeny","timestamp":"2020. december. 18. 17:00","title":"Duma Aktuál Gődény Györgyről: Rájár a rúd a szakállasokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt több mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november.","shortLead":"Az elmúlt több mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november.","id":"20201218_KSH_halal_jarvany_szuletes_nepesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b50de6-cc17-43bf-a7b1-3a705318f40f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_KSH_halal_jarvany_szuletes_nepesedes","timestamp":"2020. december. 18. 09:19","title":"KSH: a hivatalos koronavírusos eseteken túl is óriásit nőtt a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek után hagyományos tévécsatornákkal is szeretne együttműködni. ","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek...","id":"20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0816c6-c30d-43bb-aaf6-d1530b24cf22","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","timestamp":"2020. december. 17. 11:35","title":"Tévés babérokra tör a másfélmilliós nézettséggel rendelkező Partizán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bővül az EU vakcina-portfóliója, a Science szerint a vakcina az év tudományos áttörése. Bige László \"műtrágyakirály\" bűnügyi felügyelet alatt, Szijj Lászlónál korábban jött a karácsony. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Bővül az EU vakcina-portfóliója, a Science szerint a vakcina az év tudományos áttörése. Bige László \"műtrágyakirály\"...","id":"20201218_Radar360_Az_ev_attorese_a_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358302c3-136d-4c2f-8a4b-65716f0a4da9","keywords":null,"link":"/360/20201218_Radar360_Az_ev_attorese_a_vakcina","timestamp":"2020. december. 18. 08:00","title":"Radar360: Az év áttörése a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","shortLead":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","id":"20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5376a8-949d-418c-8c2e-0ace50f5c2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","timestamp":"2020. december. 17. 12:17","title":"Rács mögött tartaná az ügyészség Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","shortLead":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","id":"20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea814f-c470-4491-91de-224c969f2276","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","timestamp":"2020. december. 16. 20:29","title":"Örmény katonák elrablásával vádolja Azerbajdzsánt a hegyi-karabahi vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]