Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","shortLead":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","id":"20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a035a-33f1-4d05-96b7-0bf8ea1fcb90","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","timestamp":"2020. december. 28. 13:22","title":"A Klubrádió versenytársainak érvénytelen lett a pályázata a frekvenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55db43cf-6d79-4e81-907a-6e9ebf5d0302","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Ha év közben lemaradt volna Marabu karikatúráiról, akkor íme egy válogatás.","shortLead":"Ha év közben lemaradt volna Marabu karikatúráiról, akkor íme egy válogatás.","id":"20201228_Marabu_eve_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55db43cf-6d79-4e81-907a-6e9ebf5d0302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ca90fc-6cee-496d-9a52-b0e72cf88ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Marabu_eve_2020","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Orbántól Vidnyánszkyn keresztül az Index.hu-ig – ilyen volt Marabu éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét őrizetbe vették.","shortLead":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét...","id":"20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d968bb1d-109c-48a3-a25e-2a95b640b80b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","timestamp":"2020. december. 26. 18:27","title":"Fehéroroszországban már a télapót is letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b2fc89-4a7e-4613-b458-4b7dc2cfc264","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","timestamp":"2020. december. 27. 09:10","title":"Koronavírus: 698 új fertőzött, meghalt 96 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","id":"20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d8979-d6f5-40e0-b653-6d9f2695fc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","timestamp":"2020. december. 28. 14:19","title":"Összevertek egy autóst, mert nem húzódott le elég gyorsan a szűk utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60d62d1-d29f-4750-89db-0973cae612d7","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"kkv","description":"Susánszky Ádámot a válság vette rá arra, hogy belevágjon a hamburgerkészítésbe, mára a két nagy lánc után neki van a legtöbb burgerétterme Magyarországon. A Zing alapítója bevezetett minket a kulisszák mögé, megmutatta, hogyan készülnek burgereik, és arról is beszélt, miként vészelik át a mostani krízist.","shortLead":"Susánszky Ádámot a válság vette rá arra, hogy belevágjon a hamburgerkészítésbe, mára a két nagy lánc után neki van...","id":"20201227_zing_covid_hamburger_cegportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60d62d1-d29f-4750-89db-0973cae612d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928140-72f5-44f2-b6b0-a2f1c705afc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201227_zing_covid_hamburger_cegportre","timestamp":"2020. december. 27. 16:00","title":"Ha semmi nem jön össze, legalább legyen dupla a hús: a Zing története válságtól válságig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 500 fős gigapartira csak bizonyos személyek kaptak meghívást. Eközben a járvány miatti halálos áldozatok száma már 190 ezerre nőtt Brazíliában.","shortLead":"Az 500 fős gigapartira csak bizonyos személyek kaptak meghívást. Eközben a járvány miatti halálos áldozatok száma már...","id":"20201228_neymar_brazilia_buli_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf651658-44ab-47cd-b9aa-8376fee0d514","keywords":null,"link":"/elet/20201228_neymar_brazilia_buli_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 12:58","title":"Brazíliában tombol a járvány, de Neymart nem érdekli: 500 fős bulit tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6bc329-0eee-4415-9371-9eea746d8cb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","timestamp":"2020. december. 27. 12:03","title":"Ez történt: A KFC bejelentette, hogy kiad egy játékkonzolt, ami a csirkét is melegen tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]