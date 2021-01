Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele, táblagépként vagy miniatűr laptopként működik.","shortLead":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele...","id":"20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12fc87-13ae-4f45-b7fb-1bc86f2e4528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","timestamp":"2021. január. 11. 14:26","title":"Egyszerre laptop, táblagép és kézikonzol a Lenovo új terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","shortLead":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","id":"20210112_onos_eso_kod_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551f7da-6da9-4486-adce-882e275e7097","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_onos_eso_kod_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 07:52","title":"Délelőtt ónos esőre és ködre figyelmeztetnek, éjjel jöhet a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a rendőrség megsértette a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a rendőrség megsértette a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.","id":"20210112_Konnygaz_2018as_rabszolgatorveny_elleni_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433c7f9e-e4cb-4803-a74e-9f35185effcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Konnygaz_2018as_rabszolgatorveny_elleni_tuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:57","title":"Döntött a bíróság: indokolatlanul fújtak könnygázt a tömegre a 2018-as rabszolgatörvény elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bűnszövetség honosított magyar állampolgárok adataival juttatta be vevőit az EU-ba és az Egyesült Államokba. Két okmányirodai ügyintézőt is megvádoltak az ügyben.","shortLead":"Egy bűnszövetség honosított magyar állampolgárok adataival juttatta be vevőit az EU-ba és az Egyesült Államokba. Két...","id":"20210111_utlevelhamisitas_vesztegetes_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2dbabd-f90b-4177-82b2-5fb39de9207f","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_utlevelhamisitas_vesztegetes_vademeles","timestamp":"2021. január. 11. 14:44","title":"76 külföldinek szereztek magyar útlevelet csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d5b72b-5ef3-43eb-9c59-fa26fae5fa5b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Példaképe, Elsa Morante után választott magának hasonló hangzású nevet az Elena Ferrante álnéven publikáló olasz szerző, akinek legnagyobb szabású, négykötetes regényciklusából az HBO készített sorozatot, legújabb kötetét pedig a Netflix akarja megfilmesíteni.","shortLead":"Példaképe, Elsa Morante után választott magának hasonló hangzású nevet az Elena Ferrante álnéven publikáló olasz...","id":"202101__elena_ferrante__megfejtett_titok__atertekelt_noszerepek__brilians_rejtozkodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d5b72b-5ef3-43eb-9c59-fa26fae5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c283d7c-f654-45e3-b365-c34af2e2c3cf","keywords":null,"link":"/360/202101__elena_ferrante__megfejtett_titok__atertekelt_noszerepek__brilians_rejtozkodes","timestamp":"2021. január. 12. 16:30","title":"Szenvedő, harcias nők a nápolyi nyomorban – Az Elena Ferrante-sztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lisa Montgomeryt magyar idő szerint éjfélkor végezték volna ki, ám a szövetségi bíró az utolsó pillanatban rendelt el halasztást. ","shortLead":"Lisa Montgomeryt magyar idő szerint éjfélkor végezték volna ki, ám a szövetségi bíró az utolsó pillanatban rendelt el...","id":"20210112_USA_kivegzes_halasztas_Lisa_Montgomery","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2162944f-1767-4415-b03d-130479fd5472","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_USA_kivegzes_halasztas_Lisa_Montgomery","timestamp":"2021. január. 12. 16:45","title":"Néhány órával a kivégzése előtt kapott haladékot a brutális gyilkosságért halálra ítélt amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint nem változnak az érettségik időpontjai. Aki beteg vagy karanténban van, két napon pótolhatja a középiskolai fevételi írásbeli részét.","shortLead":"A tervek szerint nem változnak az érettségik időpontjai. Aki beteg vagy karanténban van, két napon pótolhatja...","id":"20210112_Maruzsa_Nem_maradnak_el_az_idei_erettsegik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670b8559-5d66-4b55-9245-12eb40bda109","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Maruzsa_Nem_maradnak_el_az_idei_erettsegik","timestamp":"2021. január. 12. 14:02","title":"Maruzsa: Nem maradnak el az idei érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel félmillióval kevesebb géppel találkoztak tavaly a HungaroContol légi irányítói, mint 2019-ben, a koronavírus előtt.","shortLead":"Közel félmillióval kevesebb géppel találkoztak tavaly a HungaroContol légi irányítói, mint 2019-ben, a koronavírus...","id":"20210113_hungarocontrol_felmillioval_kevesebb_repulo_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c411a261-ce52-4322-b5ae-63258d93179a","keywords":null,"link":"/kkv/20210113_hungarocontrol_felmillioval_kevesebb_repulo_2020","timestamp":"2021. január. 13. 11:25","title":"Legkevesebb három év kell a HungaroControl szerint, hogy magához térjen a légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]