[{"available":true,"c_guid":"d025148f-016b-4e04-9c6c-e50373a43067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a Nearby Sharing nevű fájlmegosztós funkciót használná fel, hogy egy gombnyomással elküldhessük másoknak a wifi-hálózat jelszavát.","shortLead":"A Google a Nearby Sharing nevű fájlmegosztós funkciót használná fel, hogy egy gombnyomással elküldhessük másoknak...","id":"20210121_google_android_12_nearby_sharing_wifi_jelszo_megosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d025148f-016b-4e04-9c6c-e50373a43067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de738f05-056d-4b66-9044-470ab9f2b2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_google_android_12_nearby_sharing_wifi_jelszo_megosztasa","timestamp":"2021. január. 21. 13:03","title":"Jelszómegosztós funkció érkezhet az Android 12-be, könnyebb lesz hozzáférni a wifihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","shortLead":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","id":"20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd180d99-a2d6-428b-b0ea-7929553e3787","keywords":null,"link":"/elet/20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","timestamp":"2021. január. 19. 20:38","title":"Hét megyében figyelmeztetnek ónos esőre a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5ab572-33bd-487b-b17d-4de4b4cf1c2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor vélhetően nagyon hasonlóan nézne ki. ","shortLead":"Akkor vélhetően nagyon hasonlóan nézne ki. ","id":"20210120_Focicipo_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e5ab572-33bd-487b-b17d-4de4b4cf1c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7b508-d536-4c87-a454-025b1d925e86","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Focicipo_Tesla","timestamp":"2021. január. 20. 14:23","title":"Ha egy Tesla focicipő lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes jogi szakértők szerint alkotmányellenes lenne, ha az amerikai elnök magát mentené fel.","shortLead":"Egyes jogi szakértők szerint alkotmányellenes lenne, ha az amerikai elnök magát mentené fel.","id":"20210119_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f78066-a5a3-4de0-9fee-7cb7e607da54","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","timestamp":"2021. január. 19. 20:24","title":"Donald Trump úgy döntött, hogy nem részesíti elnöki kegyelemben saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7736c889-e7cd-4a72-9553-db004c2ee852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdája több mint 10 millió forintot költött az ültetvényre. Azt állította, hogy saját fogyasztásra termesztett.

","shortLead":"Gazdája több mint 10 millió forintot költött az ültetvényre. Azt állította, hogy saját fogyasztásra termesztett.

","id":"20210120_Kannabiszultetvenyt_Remeteszolos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7736c889-e7cd-4a72-9553-db004c2ee852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc68dd7b-6788-449a-861d-b87a720dc18a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kannabiszultetvenyt_Remeteszolos","timestamp":"2021. január. 20. 10:15","title":"Közel ezer tőből álló kannabiszültetvényt talált a rendőrség egy remeteszőlősi ház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A trieszti olimpiai kvalifikációs tornán Bíró Attila szövetségi kapitány csapatata 27–2-re nyert Izrael ellen.","shortLead":"A trieszti olimpiai kvalifikációs tornán Bíró Attila szövetségi kapitány csapatata 27–2-re nyert Izrael ellen.","id":"20210119_magyar_noi_vizilabda_valogatott_izrael_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef21dbfc-1ce4-45e6-8e38-bec8b9c59fe5","keywords":null,"link":"/sport/20210119_magyar_noi_vizilabda_valogatott_izrael_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 19. 16:31","title":"Fölényes győzelemmel kezdett a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos befektető a német üzleti körök lapjának számító Handelsblattban tette közzé átformált elképzelését.","shortLead":"A milliárdos befektető a német üzleti körök lapjának számító Handelsblattban tette közzé átformált elképzelését.","id":"20210120_handelsblatt_soros_orokkotveny_modositva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4879633b-547c-4722-ae20-35ee77fe0515","keywords":null,"link":"/360/20210120_handelsblatt_soros_orokkotveny_modositva","timestamp":"2021. január. 20. 07:30","title":"Soros György az EU helyett most a tagállamoknak javasolja az örökkötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","shortLead":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","id":"20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2ebef1-2e76-4439-807d-dd2b2e0b9f0d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","timestamp":"2021. január. 21. 13:36","title":"72 ingatlant ad el Budapest, milliárdos bevételt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]